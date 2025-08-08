Más Información
Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio
Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura
¿Qué obstáculos enfrenta Trump si ordena que sus militares ataquen a los cárteles del narco? Hay serias dudas legales
Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen
Implicados en muerte de Fernandito, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor
El Gobierno de la Ciudad de México cambió el ícono de la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús que antes tenía un toro de lidia con banderillas, pues ahí está la Plaza de Toros, y ahora es la silueta del estadio.
“En la Capital de la Transformación defendemos el bienestar animal. Por esto, tras aprobar en el Congreso de la Ciudad nuestra propuesta para prohibir la violencia en las corridas de toros e impulsar la figura de “corridas sin violencia”, hoy renovamos el ícono de esta estación”, escribió esta mañana en su cuenta de X la jefa de gobierno, Clara Brugada.
En anterior, con el toro de lidia con banderillas, fue reemplazado por la silueta del Estadio Ciudad de los Deportes, emblema histórico de la alcaldía Benito Juárez.
El pasado 18 de marzo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas para que las corridas de toros se realicen sin violencia, con el objetivo de cuidar físicamente a los ejemplares, evitando maltratos, eliminando el uso de objetos punzantes, protegiendo los cuernos del toro y limitando el tiempo de la corrida.
“La capital de la transformación se pone a la vanguardia del bienestar animal”, afirmó Julia Álvarez Icaza, titular de la Secretaría del Medio Ambiente.
De acuerdo con el gobierno, el cambio del ícono busca garantizar el bienestar animal mediante la figura de “corrida de toros sin violencia”, al tiempo que se protegen las fuentes de empleo generadas por esta tradición.
Lee también ¡No más violencia animal! Cambian ícono de estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús
Desde 2017, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a los animales como seres sintientes y establece la obligación de las personas de respetar su vida e integridad.
La prohibición de las corridas de toro sin violencia provocó molestia entre los taurinos.
Lee también Metrobús y Secretaría de Obras de CDMX rehabilitan más de 4 mil 500 metros de concreto en Líneas 1, 4 y 5
maot