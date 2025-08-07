El Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que cambió el ícono de la estación Ciudad de los Deportes de la Línea 1 del Metrobús, para representar al Estadio Ciudad de los Deportes, en lugar del característico toro de lidia con banderillas.

En redes sociales, el Gobierno de la CDMX precisó que este cambio es parte de una política para poner fin a las corridas de toros con violencia y promover alternativas que preserven los empleos y tradiciones sin maltrato animal.

Foto:Especial

De acuerdo con el gobierno, el nuevo ícono alude al complejo deportivo que alberga al estadio de fútbol y a la Plaza de Toros, ubicadas en la colonia Ciudad de los Deportes. En el centro se aprecian una “C” y una “D”, en referencia a Ciudad de los Deportes.

En marzo pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una propuesta para prohibir las corridas de toros con violencia en la Ciudad de México y, en su lugar, cambiarlas por espectáculos taurinos sin violencia, en los que se cuide la integridad y vida del animal.

Como parte de esta estrategia, se creó la figura jurídica de “espectáculo taurino libre de violencia” para permitir que continúen las actividades en la plaza de toros pero bajo nuevas reglas sin maltrato a los animales.

