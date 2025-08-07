Más Información

De un total de 65 mil peticiones recibidas desde que arrancó el programa Casa por Casa que encabeza todos los jueves la jefa de Gobierno, y su gabinete, a la fecha, se han atendido unas 45 mil, dio a conocer Ángel Sánchez, subsecretario de Participación Ciudadana.

“Se han recopilado 65 mil peticiones y de esas se han atendido 45 mil, esto quiere decir que es un porque todas las alcaldías le entran a la resolución de los problemas”, señaló.

Durante una visita a la colonia Lomas del Padre, en la alcaldía Cuajimalpa, el subsecretario precisó que desde el 10 de octubre del año pasado que se puso en marcha el programa, se han tocado 260 mil viviendas y se han beneficiado 900 mil ciudadanos y ciudadanas.

El subsecretario explicó que después de recopilar las solicitudes, personal de las distintas dependencias ofrecen la atención que requiere la población.

