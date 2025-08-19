Convocan en redes a ingreso masivo de mujeres trans al Metro de CDMX; protesta surge tras denuncia de discriminación

Más Información

El pasado 14 de agosto, se viralizó el caso de una a quien se le impidió el paso al vagón exclusivo para mujeres dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Bajo el argumento de que "es un hombre", una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le negó el paso a la usuaria, en la estación Merced, volviendo mediática su denuncia. Más tarde, la institución informó que la uniformada recibirá capacitación en equidad de género y una sanción.

Este caso de transfobia provocó indignación entre diversos usuarios de redes sociales y la comunidad LGBT+ que en respuesta a lo sucedido, se convocó a un un ingreso masivo de mujeres trans al.

Convocan en redes ingreso masivo de mujeres trans al Metro de CDMX

La protesta pacífica surgió como respuesta al caso de discriminación en contra de una usuaria del Metro de la CDMX por parte de una policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Dentro de la convocatoria que está causando gran polémica en redes sociales, se invita a la entrada masiva de transfeminidades al Metro de la CDMX para hacer uso del vagón exclusivo de Mujeres.

La cita de esta protesta, será el próximo sábado 23 de agosto a las 18:00 horas en la Glorieta de los Insurgentes.

La protesta pacífica tendrá lugar en la Glorieta de Insurgentes. Foto: Redes Sociales.
