Muere Ariela "La Langosta"; esta fue la última publicación de la influencer en Instagram

El pasado 17 de agosto, la influencer dominicana Ariela “La Langosta” murió tras un tiroteo en Mount Vernon, Nueva York.

La muerte de la influencer residente en Nueva York fue confirmada por el Departamento de Policía del Condado de Westchester en Nueva York, que dijo que la modelo, cuyo nombre real era Ariela Mejia-Polanco, fue encontrada muerta en su automóvil en Cross County Parkway el 17 de agosto.

Esta fue la última publicación de la influencer en Instagram

Tras el suceso, la cuenta de Instagram de la influencer comenzó a llenarse de mensajes de despedida.

Lee también ¿Quién era Ariela "La Langosta"?; influencer dominicana fue asesinada a balazos en Nueva York

La última publicación de Ariela “La Langosta” fue el pasado 7 de junio y muestra una serie de fotografías y videos donde se la puede ver mostrando cómo usaba comúnmente sus outfits, y también disfrutando de su estadía en un bar.

La publicación cuenta con 10 mil 206 mil me gusta y 1,154 comentarios de los cuales amigos, conocidos y familiares se despiden de ella, lamentando su muerte y recordando sus buenos momentos.

