El diputado local Fernando Zárate y Yahaira Ochoa, representante de Salud Justa Mx, anunciaron que impulsarán, en el próximo periodo ordinario de sesiones, una propuesta para prohibir la publicidad exterior de alcohol en la Ciudad de México, especialmente en un radio de dos kilómetros alrededor de escuelas, hospitales y centros de concentración masiva, incluyendo las paradas de autobús.

En conferencia de prensa, el legislador planteó la urgente necesidad de proteger a la niñez y a las adolescencias de la publicidad exterior de bebidas alcohólicas en marco del Mundial de 2026.

“Durante 2023, 43 mil 369 personas presentaron alguna lesión estando bajo los efectos del alcohol. Los traumatismos en diferentes partes del cuerpo fueron la principal causa de atención en las unidades médicas. En siniestros en motocicleta, el 7% de los conductores tenían aliento alcohólico, de los cuales dos de cada tres fueron fatales o resultaron con lesiones. Los siniestros viales se encuentran entre las 10 principales causas de muerte”., dijo.

Y añadió: “Se estima que en México mueren alrededor de 40 mil personas al año por causas asociadas al consumo de alcohol. Estas cifras se deben a que el consumo de alcohol está ligado a enfermedades crónicas, accidentes, violencias y otras causas, y representa un desafío para la salud pública del país”.

Yahaira Ochoa comentó que desde la sociedad civil apoyan esta iniciativa que protege a la población “a pesar de que hombres y mujeres son afectados por el consumo de alcohol, es preciso resaltar que las mujeres y los más jóvenes son los más vulnerables. Una de cada tres mujeres que sufrieron agresiones por parte de sus parejas, declaran que éstas estaban bebiendo alcohol”.

Apuntó que de acuerdo con la Encuesta RESET Alcohol México 2024, realizada por Vital Strategies, el 97% de la población mexicana está preocupada por la violencia contra la mujer atribuible al consumo de alcohol.

La industria del alcohol, advirtió, dedica millones de pesos en campañas dirigidas a mujeres y adolescentes. En el primer caso, porque ellas tienen ya un mayor poder adquisitivo, y en el segundo, porque se trata de sus potenciales consumidores futuros y “no podemos seguir permitiendo que la industria del alcohol siga normalizando un producto que daña a la población, que causa enfermedad y muerte”.

