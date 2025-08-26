Más Información
Tras revelación de casa, Noroña se lanza contra oposición; ¿alguien puede decirme que yo no puedo pagar esa casa?, cuestiona
En Tepoztlán, con arcángeles michoacanos y vista a las montañas; así es la casa de 12 mdp de Fernández Noroña
Andy López Beltrán “está trabajando muy bien”, defiende Luisa Alcalde; justifica su ausencia en giras de trabajo
Vinculan a proceso a policía que disparó a motociclista en Venustiano Carranza; otro oficial, acusado de abuso de autoridad, queda libre
Asaltan a mujer extranjera al bajar de taxi en el Centro tras cambiar divisas en el AIFA; presuntos responsables habrían huido en Metro
La alcaldía Cuauhtémoc entregó 250 apoyos de 4 mil pesos correspondientes al Programa de Atención a la Salud de Personas Transgénero, Transexuales e Intersexuales de la demarcación.
A través de un comunicado, indicó que las beneficiarias del programa recibirán este monedero en tres ministraciones, por lo que el apoyo anual será de 12 mil pesos.
Lee también: Accidente de transporte público en Peralvillo; colisión deja varios heridos y conductores detenidos
Agregó que se trata de la segunda ministración de este programa, creado con "el objetivo de apoyar al ingreso de consumo de bienes básicos relacionados con la salud y atención a deficiencias derivadas de tratamientos hormonales y/o enfermedades de transmisión sexual".
Afirmó que es único en la Ciudad de México y es coordinado por la Dirección General de Desarrollo Social de la administración local".
La demarcación señaló que "para la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, la diversidad, la inclusión y el bienestar de las vecinas y vecinos son prioridad, por ello, su administración continuará apoyando y celebrando la diversidad".
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr