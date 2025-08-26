Más Información

La entregó de 4 mil pesos correspondientes al Programa de Atención a la Salud de Personas Transgénero, Transexuales e Intersexuales de la demarcación.

A través de un comunicado, indicó que las beneficiarias del programa recibirán este monedero en tres ministraciones, por lo que el será de 12 mil pesos.

El programa será un apoyo anual de 12 mil pesos. Foto: Especial.
El programa será un apoyo anual de 12 mil pesos. Foto: Especial.

Agregó que se trata de la segunda ministración de este programa, creado con "el objetivo de apoyar al ingreso de consumo de bienes básicos relacionados con la salud y atención a deficiencias derivadas de tratamientos hormonales y/o enfermedades de transmisión sexual".

Afirmó que es único en la Ciudad de México y es coordinado por la Dirección General de Desarrollo Social de la administración local".

La demarcación señaló que "para la alcaldesa, , la diversidad, la inclusión y el bienestar de las vecinas y vecinos son prioridad, por ello, su administración continuará apoyando y celebrando la diversidad".

