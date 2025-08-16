La jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó apoyos económicos por 18 millones 030 mil pesos a mil 343 familias de las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero que se vieron afectadas por las lluvias recientes.

La entrega fue de la siguiente manera: en Gustavo A. Madero se entregaron 883 cheques; Iztacalco 100 y Venustiano Carranza 362 por diversos montos desde cinco mil pesos hasta 25 mil pesos dependiendo de la afectación.

Adicionalmente se entregaron enseres, colchones, kits de limpieza, despensas y desayunos, comidas y cenas calientes.

La mandataria capitalina visitó este sábado colonias afectadas por las lluvias en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Leer también: Acuerdan incrementar capacidad de desfogue de agua de lluvia en la CDMX

Habitantes de la colonia Pensador Mexicano, en Venustiano Carranza, sacaron a la calle sus cosas echadas a perder debido a las inundaciones dejadas por las lluvias. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

Explicó que aunque el gobierno capitalino tiene un seguro de apoyo en emergencias, se otorgará un apoyo económico, derivado de la tardanza que implica el cobro de éste.

“Van a recibir un apoyo económico que vamos a entregar el día de hoy, porque no podemos estar así esperando a ver en qué momento llega el seguro, o sea, vamos a dar un apoyo para que ustedes puedan tener lo mínimo, lo básico. Entré a ver a sus viviendas, hubo casos que perdieron todo. Entonces, vamos a dar un pequeño apoyo y luego vendrá el apoyo del seguro”.

Dijo que para las viviendas que tuvieron hasta 15 centímetros de inundación recibirán 5 mil pesos; de 45 a 50 centímetros de inundación, se les va a entregar 10 mil pesos, y más de 50 centímetros, cheques de 25 mil pesos.

Las viviendas afectadas en la alcaldía Venustiano Carranza se ubican en las colonias Azteca, Progresista, Revolución, Quinto Tramo de 20 de Noviembre, Ampliación Venustiano Carranza, Pensador Mexicano, Aquiles Serdán y Romero Rubio.

En Iztacalco, hubo daños en las unidades habitacionales Mujeres Ilustres, Agua Caliente, Laurel 32, 10 y 24, y las colonias Cuchilla, Agrícola Oriental, Pantitlán e Infonavit.

Y en la alcaldía Gustavo A. Madero, las colonias afectadas son Villa de Aragón, Pradera, Providencia, Ampliación Providencia, así como Cuarta y Quinta Sección de Aragón.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr