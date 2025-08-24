En el marco del inicio del Ciclo Escolar 2025-2026, la alcaldía Cuauhtémoc ofrecerá jornadas de servicios gratuitos y de bajo costo en distintas colonias de la demarcación hasta el próximo 30 de agosto.

"La alcaldía Cuauhtémoc implementa las Jornadas de Regreso a Clases que recorren diferentes colonias de la demarcación durante la segunda quincena de agosto, con el objetivo de apoyar directamente a las familias en esta temporada de gastos escolares", indicó la demarcación a través de un comunicado.

Señaló que se ofrecerán de manera gratuita cortes de cabello, certificados médicos, exámenes de la vista y orientación nutricional. Así como fotografías infantiles, lentes y útiles escolares a bajo costo.

Lee también Gobierno CDMX y alcaldía Magdalena Contreras refuerzan atención de vecinos; anuncian acciones en infraestructura y programas sociales

Alcaldía Cuauhtémoc ofrece jornadas de servicios gratuitos por Ciclo Escolar 2025-2026 (24/08/2025). Foto: Especial

¿Qué días serán las Jornadas de Regreso a Clases?

La alcaldía Cuauhtémoc aseguró que estas jornadas se llevarán a cabo el lunes 25 en la Secundaria 42, ubicada en Gorostiza, entre Jesús Carranza y Tenochtitlán, colonia Morelos; y en Roma Sur, frente a la Escuela Benito Juárez, sobre Jalapa y Aguascalientes.

El martes 26 la jornada llegará a Plaza Juárez en Atlampa y a la Iglesia Conchita, ubicada en Constancia y Tenochtitlán, en la colonia Morelos; así como en el Jardín de las Artes Gráficas, colonia Doctores.

El miércoles 27 se instalará en la Plaza Juárez, en Atlampa; en la cancha de Parcialidad, en Matamoros y Parcialidad, colonia Morelos y nuevamente en Roma Sur, frente a la Escuela Benito Juárez, sobre Jalapa y Aguascalientes. El jueves 28 tocará en el Parque 4 Vientos, en la colonia Peralvillo y en el cruce de Bolívar y Bárcenas, colonia Obrera.

Lee también Suspenden temporalmente Soriana de Parque Delta tras incendio; alcaldía BJ revisará cumplimiento de medidas de seguridad

Alcaldía Cuauhtémoc ofrece jornadas de servicios gratuitos por Ciclo Escolar 2025-2026 (24/08/2025). Foto: Especial

El viernes 29 se realizarán en tres sedes: una en el Jardín Béla Bartók, en Peralvillo; una más sobre Vías Crisantema, en la colonia Atlampa y otra nuevamente en la Roma Sur, frente a la escuela Benito Juárez. Finalmente, el sábado 30 cerrará el calendario en Vías Crisantema, en Atlampa.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró que "este programa busca reducir el gasto familiar que representa el inicio del ciclo escolar, acercando servicios básicos a las colonias de la demarcación".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov