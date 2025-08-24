Más Información

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

270 políticos, intelectuales y periodistas piden reforma electoral incluyente; se pronuncian a favor de la rendición de cuentas

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Sheinbaum rechaza supuesto obsequio de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero; "no recibo regalos de ellos", dice

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Magistrado perfila validar elección del Tribunal de Disciplina; desestima acordeones

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Liga MX: Atlas vs América - EN VIVO - Jornada 6 del torneo Apertura 2025

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Aaron Ramsey DEBUTA con Pumas; el galés hace su presentación en el futbol mexicano

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

Claudia Sheinbaum, a un año de su gobierno; así fue su contienda entre corcholatas hacia la presidencia

En el marco del inicio del , la alcaldía Cuauhtémoc ofrecerá jornadas de servicios gratuitos y de bajo costo en distintas colonias de la demarcación hasta el próximo 30 de agosto.

"La alcaldía Cuauhtémoc implementa las Jornadas de Regreso a Clases que recorren diferentes colonias de la demarcación durante la segunda quincena de agosto, con el objetivo de apoyar directamente a las familias en esta temporada de", indicó la demarcación a través de un comunicado.

Señaló que se ofrecerán de manera gratuita cortes de cabello, certificados médicos, exámenes de la vista y orientación nutricional. Así como fotografías infantiles, lentes y útiles escolares a bajo costo.

Lee también

Alcaldía Cuauhtémoc ofrece jornadas de servicios gratuitos por Ciclo Escolar 2025-2026 (24/08/2025). Foto: Especial
Alcaldía Cuauhtémoc ofrece jornadas de servicios gratuitos por Ciclo Escolar 2025-2026 (24/08/2025). Foto: Especial

¿Qué días serán las Jornadas de Regreso a Clases?

La alcaldía Cuauhtémoc aseguró que estas jornadas se llevarán a cabo el lunes 25 en la Secundaria 42, ubicada en Gorostiza, entre Jesús Carranza y Tenochtitlán, colonia Morelos; y en Roma Sur, frente a la Escuela Benito Juárez, sobre Jalapa y Aguascalientes.

El martes 26 la jornada llegará a Plaza Juárez en Atlampa y a la Iglesia Conchita, ubicada en Constancia y Tenochtitlán, en la colonia Morelos; así como en el Jardín de las Artes Gráficas, colonia Doctores.

El miércoles 27 se instalará en la Plaza Juárez, en Atlampa; en la cancha de Parcialidad, en Matamoros y Parcialidad, colonia Morelos y nuevamente en Roma Sur, frente a la Escuela Benito Juárez, sobre Jalapa y Aguascalientes. El jueves 28 tocará en el Parque 4 Vientos, en la colonia Peralvillo y en el cruce de Bolívar y Bárcenas, colonia Obrera.

Lee también

Alcaldía Cuauhtémoc ofrece jornadas de servicios gratuitos por Ciclo Escolar 2025-2026 (24/08/2025). Foto: Especial
Alcaldía Cuauhtémoc ofrece jornadas de servicios gratuitos por Ciclo Escolar 2025-2026 (24/08/2025). Foto: Especial

El viernes 29 se realizarán en tres sedes: una en el Jardín Béla Bartók, en Peralvillo; una más sobre Vías Crisantema, en la colonia Atlampa y otra nuevamente en la Roma Sur, frente a la escuela Benito Juárez. Finalmente, el sábado 30 cerrará el calendario en Vías Crisantema, en Atlampa.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, , aseguró que "este programa busca reducir el gasto familiar que representa el inicio del ciclo escolar, acercando servicios básicos a las colonias de la demarcación".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses