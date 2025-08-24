Regreso a clases 2025; te decimos cómo y dónde usar la Tarjeta de útiles y uniformes en CDMX

Más Información

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, las familias de la capital pueden acceder a la , vinculada al programa Mi Beca para Empezar.

Te explicamos cómo activarla, dónde utilizarla y los montos que recibirán los estudiantes según su nivel educativo.

Conoce los requisitos para obtener uniformes y útiles escolares gratis. Foto: Archivo / El Universal
¿Cómo activar la Tarjeta Escolar 2025?

Para activarla, los tutores deben descargar la aplicación “Obtén Más”, disponible en Android y iOS. Tras iniciar sesión con el correo registrado en Mi Beca para Empezar y la contraseña correspondiente, se selecciona la tarjeta digital del beneficiario y se crea un NIP personal para autorizar compras. Finalmente, se activa la tarjeta física ingresando los 16 dígitos del plástico. Con la activación completa, los usuarios pueden consultar su saldo directamente desde la app.

¿Cuáles son los comercios autorizados para comprar los útiles y uniformes?

Los comercios autorizados incluyen papelerías como Office Depot, Lumen y Marchand; tiendas de autoservicio como Walmart, Soriana y La Comer; además de tiendas de ropa y calzado como Suburbia, Price Shoes y Flexi, así como farmacias y ópticas.

También existen comercios locales afiliados en diversas colonias para facilitar el acceso a los recursos sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Los comercios autorizados incluyen papelerías, tiendas de autoservicio, farmacias y hasta ópticas. Foto: Captura de pantalla en X Gob
¿Cuánto recibirán los estudiantes según su nivel educativo?

  • Preescolar 1° y 2°: $970
  • 3° preescolar y 1°-5° primaria: $1,100
  • 6° primaria y 1°-2° secundaria: $1,180
  • Secundaria para adultos: $1,150.

En caso de problemas al activar la tarjeta, se recomienda confirmar que los datos del estudiante coincidan con el padrón escolar de la Secretaría de Educación local o acudir a FIDEGAR para recibir asistencia directa.

Es importante recordar que los recursos deben utilizarse dentro del ciclo escolar y no pueden transferirse ni retirarse en efectivo.

