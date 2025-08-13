La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega dio el banderazo de salida a la Brigada Nocturna Cuauhtémoc.

Esta brigada, integrada por más de 200 servidores públicos, trabajará de noche para realizar distintas tareas como la reparación de luminarias, podas, tapar baches, eliminar tiraderos clandestinos y supervisar establecimientos mercantiles, entre otras.

“Nuestro gobierno no cierra las 19:00 horas. Nuestro gobierno en Cuauhtémoc se amanece trabajando y hoy, por fin, me emociona decirles que esta brigada es un paso que nos coloca al nivel de las ciudades más avanzadas del mundo”, indicó.

La edil resaltó que este modelo puede inspirar a otras alcaldías “y porque no, para el resto del país”.

Detallo que la Brigada Nocturna Cuauhtémoc trabajará de manera coordinada con distintas autoridades, que también pueden laborar de noche, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Verificación Administrativa y la PAOT.

“Esta brigada es un equipo de mujeres y hombres valientes, dedicados que a partir de hoy van a estar limpiando, reparando, iluminando y cuidando de nuestra Cuauhtémoc, mientras muchas y muchos duermen para que al amanecer nuestra alcaldía se vea impecable, segura y digna”, añadió.

Rojo de la Vega subrayó que su administración trabaja 24/7, y recalcó que están para escuchar, atender y solucionar las necesidades de vecinas y vecinos.

Asimismo, precisó que para garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas, no sólo se requiere de policías, sino también de calles limpias, banquetas seguras, parques iluminados y comercio ordenado.

Este banderazo de salida ocurrió en el cruce de las calles de Génova y Hamburgo, en la colonia Juárez. Ahí la alcaldesa comenzó con esta jornada nocturna de servicios urbanos.

