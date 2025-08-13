La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) capitalina y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) del Gobierno de México llevaron a cabo la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes en la Plaza Garibaldi, alcaldía Cuauhtémoc.

Esto en el marco del Día Internacional de la Juventud.

En el evento participaron 120 empresas e instituciones, con alrededor de mil 500 vacantes disponibles, y asistieron cientos de jóvenes de entre 18 y 29 años en busca de una oportunidad de empleo formal.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que hubo vacantes con diferentes salarios, que van hasta los 40 mil pesos mensuales en el caso de la de técnico en radiología y consultor SAP. Estos dependen de los niveles de escolaridad, advirtió.

En el evento participaron 120 empresas e instituciones, con alrededor de mil 500 vacantes disponibles. Foto: Especial.

"Es muy importante porque los jóvenes que consigan una oportunidad de empleo formal van a tener acceso a un salario digno, a derechos laborales y derechos sociales, como el derecho a la seguridad social", dijo la titular de la STyFE, Inés González Nicolás.

La directora General del Instituto de la Juventud (Injuve), Marcela Fuentes, aseguró que es importante que este sector de la población encuentre un lugar "donde puedan poner sus conocimientos, talentos y habilidades en práctica, donde puedan aprender y donde puedan tener un sustento para sus proyectos".

"El Gobierno de la Ciudad de México tiene una visión importantísima para las juventudes”, agregó.

Asistieron cientos de jóvenes de entre 18 y 29 años en busca de una oportunidad de empleo formal. Foto: Especial.

A su vez, Claudio Frausto Lara, titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, informó que, durante este año, el Gobierno de México realizará 400 ferias de empleo en diferentes entidades del país, con una importante presencia en la Ciudad de México.

“En marzo tuvimos la feria dirigida a las mujeres, en julio a las personas de la diversidad, y en agosto dedicada a las juventudes. Las ferias de empleo están todo el año, va a haber muchos eventos a lo largo del año en varias de las alcaldías de esta ciudad y en todo el país”, resaltó.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo adelantó que el próximo 20 de agosto se realizará la segunda Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025 en la Ciudad de México,!en la “LUNA Alaíde Foppa”, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo adelantó que el próximo 20 de agosto se realizará la segunda Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2025. Foto: Especial.

