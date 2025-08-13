La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, confirmó que en la vigésima edición de la Feria de la Torta se preparó una torta de 90 metros de largo y más de una tonelada de peso, lo que superó la del año pasado, que fue de sólo 76. Esto en 2 minutos con 10 segundos.

"Estamos muy contentos porque logramos romper 90 metros de torta, casi una tonelada. La gente está muy contenta, yo creo que debe seguir, es tradicional y debe seguir muchos años apoyando a la economía nacional", dijo.

Alrededor de las 14:35 horas la alcaldesa cortó el listón de salida para iniciar con la preparación de esta torta que fue elaborada entre decenas de torteros, quienes le ponían desde arroz, mole, pierna, chuleta, pastor, bistec, frijoles, lechuga, entre otros ingredientes.

Alrededor de las 14:35 horas la alcaldesa cortó el listón de salida para iniciar con la preparación de esta torta . (13/08/25) Foto: Darío Luna

Luego de confirmar que se había batido el récord del año pasado, la alcaldesa, diputados federales y locales de Morena, entre los que destacan Xóchitl Bravo, Martha Ávila y Sergio Mayer, repartieron la megatorta a los asistentes que estaban ansiosos por degustar este platillo.

La edil explicó que se estima que alrededor de 5 mil personas acudieron a la inauguración de la Feria de Torta, que inició hoy y se llevará a cabo hasta el próximo 17 de agosto, en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

La torta fue preparada entre decenas de torteros. (13/08/25) Foto: Darío Luna

Recordó que durante estos cuatro días habrá un total de 90 expositores de distintos estados de la República Mexicana y de otras partes del mundo como Colombia, Chile, Uruguay, Argentina y República Domicana.

Agregó que ellos ofrecerán este platillo de diversas especialidades como jamón, salchicha, jabalí y mantarraya.

En la inauguración participan La Típica y en la Feria de la Torta, explicó Evelyn Parra, habrá más de 50 artistas entre los que destacan Alex Syntek, Zona Rica, Los Panchos, los Embajadores de la Sonora Dinamita, Jorge Carmona, un Tributo a José José, Los Dandys y Los Yaguaru.

dmrr/cr