La alcaldía Cuauhtémoc informó que, desde el inicio de esta administración, la Casa de la Mujer de esta demarcación ha atendido a dos mil 837 mujeres, adolescentes y niñas, "consolidándose como un espacio de cuidado, apoyo y bienestar".
De este total, 55 fueron atendidas esta última semana.
"Este lugar está vivo, funcionando y abierto todos los días para cuidar y acompañar a las mujeres. Aquí reciben atención profesional, pero también un trato humano y un respaldo que no se encuentra en cualquier lado”, dijo la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega.
La demarcación explicó que los servicios que ofrece la Casa de la Mujer, ubicada en Tepito, incluyen atención psicológica, consultas de salud bucal, enfermería y cuidado personal, como corte de cabello, masajes, peinados, maquillaje, gelish y laminado de ceja: todos de manera gratuita.
Rojo de la Vega recordó que la Casa de la Mujer fue rehabilitada al inicio de su administración, "después de años de abandono y forma parte de una estrategia integral para garantizar que las mujeres tengan acceso a salud, bienestar y apoyo jurídico".
Reacción violeta
La alcaldía destacó que, como parte de esa estrategia, gracias al programa Reacción Violeta se han brindado 552 atenciones jurídicas a mujeres; 266 derivadas de Base Diana.
Además, precisó, se han logrado 110 carpetas judicializadas y que 22 agresores estén recluidos, además de 316 atenciones psicológicas.
