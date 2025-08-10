Más Información

La informó que, desde el inicio de esta administración, la Casa de la Mujer de esta demarcación ha atendido a dos mil 837 mujeres, adolescentes y niñas, "consolidándose como un espacio de cuidado, apoyo y bienestar".

De este total, 55 fueron atendidas esta última semana.

"Este lugar está vivo, funcionando y abierto todos los días para cuidar y acompañar a las mujeres. Aquí reciben atención profesional, pero también un trato humano y un respaldo que no se encuentra en cualquier lado”, dijo la alcaldesa, .

La demarcación explicó que los servicios que ofrece la Casa de la Mujer, ubicada en Tepito, incluyen atención psicológica, consultas de salud bucal, enfermería y cuidado personal, como corte de cabello, masajes, peinados, maquillaje, gelish y laminado de ceja: todos de manera gratuita.

Rojo de la Vega recordó que la Casa de la Mujer fue rehabilitada al inicio de su administración, "después de años de abandono y forma parte de una estrategia integral para garantizar que las mujeres tengan acceso a salud, bienestar y apoyo jurídico".

Casa de la Mujer de la alcaldía Cuauhtémoc ha atendido a más de 2 mil mujeres desde octubre (10/08/2025). Foto: Especial
Reacción violeta

La alcaldía destacó que, como parte de esa estrategia, gracias al programa se han brindado 552 atenciones jurídicas a mujeres; 266 derivadas de Base Diana.

Además, precisó, se han logrado 110 carpetas judicializadas y que 22 agresores estén recluidos, además de 316 atenciones psicológicas.

