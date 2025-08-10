La Policía Capitalina detuvo a una persona quien se ostentó como representante de una empresa inmobiliaria y con documentos falsos, intentó despojar de un departamento a una familia, todo en la alcaldía Cuauhtémoc; el sospechoso cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Abuso de confianza equiparado; ya era pájaro de cuentas.

Los hechos sucedieron en un domicilio ubicado sobre las calles Río de la Plata y Río Pánuco, de la colonia Cuauhtémoc, ahí llegaron los oficiales y auxiliaron a una mujer de 71 años de edad, quien se identificó como propietaria de dicho inmueble; además mientras señalaba a un sujeto, refirió que se presentó a su domicilio para tomar posesión de su departamento.

Ante tales hechos y para deslindar responsabilidades, el hombre de 59 años de edad fue informado del motivo de su detención y de sus derechos constitucionales y, junto con los documentos posiblemente apócrifos asegurados, lo trasladaron ante al agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Cabe señalar que, al realizar un cruce de información se pudo saber que el detenido cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2009, por el delito de Abuso de confianza equiparado.

