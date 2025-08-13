Las fuertes lluvias registradas la tarde de este miércoles en Ecatepec provocaron el desgajamiento de un cerro en la colonia Almarcigo Norte, sin que se reporten personas lesionadas; así como acumulación de agua en vialidades y zonas habitacionales.

El desprendimiento de tierra y piedras impactó sobre una camioneta que se encontraba estacionada en un predio.

Vecinos indicaron que las lluvias recientes han aumentado la inestabilidad del cerro en esta parte alta, por lo que temen que la situación pueda agravarse durante la temporada de lluvias.

Ago 13, 2025 | 5:15 pm | ECATEPEC | Luego de la intensa lluvia de esta tarde, reportan un fuerte corriente sobre la calle Acambay, Almarcigo Norte #EDOMEX #Lluvia #Inundacion pic.twitter.com/2LPFOUSEUq — EdoMex Infórmate (@EdoMexInformate) August 13, 2025

Autoridades municipales, acudieron para realizar labores de supervisión y retirar los escombros, además de evaluar el riesgo para las viviendas cercanas, algunas de las cuales se encuentran al borde de la pendiente.

Esa zona está catalogada como de alto riesgo por las condiciones del terreno y porque se han asentado familias en el área.

Las brigadas de Protección Civil, bomberos y cuadrillas municipales acudieron a los puntos afectados para realizar labores de limpieza y desazolve, con el fin de restablecer la circulación y reducir riesgos para la población, además de evaluar el riesgo para las viviendas cercanas, algunas de las cuales se encuentran al borde de la pendiente.

La lluvia que se registró este miércoles provocó acumulación de agua en vialidades primarias y secundarias, además de un deslave de tierra que derribó una barda perimetral en la colonia Almárcigo Norte, donde cayeron piedras y lodo sobre un vehículo que estaba estacionado en un predio, sin que se reporten personas lesionadas.

Las brigadas de Protección Civil, bomberos y cuadrillas municipales acudieron a los puntos afectados para realizar labores de limpieza y desazolve. Foto: Especial.

La precipitación pluvial se presentó antes de las 17:00 horas en varios puntos del municipio. El gobierno local implementó el “Operativo Tormenta” con personal de las áreas del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASE), Obras Públicas, Servicios Públicos, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Tránsito para la atención de cinco puntos que presentaron encharcamientos y bajar los niveles en poco tiempo.

Entre las áreas con mayores afectaciones estuvieron las avenidas Insurgentes, Nacional, López Portillo y Vía Morelos a la altura de Tulpetlac, donde el nivel del agua alcanzó hasta 30 centímetros en algunos tramos.

En el bajo puente de La Palma se formó un tirante de agua de aproximadamente 300 metros de largo y 80 centímetros de altura, lo que obligó al cierre del paso vehicular. En esta zona, elementos de Seguridad Pública controlaron el tránsito para prevenir accidentes, mientras el personal operativo trabajaba para desalojar el agua y retirar desechos que obstruían las rejillas pluviales.

Las autoridades han retirado más de 50 mil toneladas de basura de vía pública y barrancas de enero a la fecha. Foto: Especial.

Cuadrillas del gobierno municipal, en coordinación con personal del C4 del agua se dirigieron a los puntos afectados, con el apoyo de vactors comenzaron a desazolvar las coladeras, mientras trabajadores de diversas áreas efectuaron la limpieza de las rejillas para retirar la basura que obstruía el paso del agua.

Suspenden servicio del Mexibús

En la Avenida Nacional fue suspendido el servicio del Mexibús de la Línea 4, debido a que el agua impidió el paso de los vehículos, por lo que elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal trasladaron a bordo de patrullas a decenas de usuarios que quedaron varados y acercarlos a sus destinos de Venta de Carpio a Tecámac.

Un repartidor de aplicación digital que tripulaba una motocicleta fue arrastrado por la corriente en la zona de Tulpetlac, pero fue rescatado por algunos vecinos que se percataron de lo que le ocurría.

🟢 Rescatan a repartidor en Ecatepec.



👉 Ante la tormenta que azotó a gran parte del Edomex, un repartidor fue arrastrado por la corriente, pero afortunadamente le ayudaron en Av México, Tulpetlac.



pic.twitter.com/qQIONV3HNN — Azucena Uresti (@azucenau) August 14, 2025

Las autoridades han retirado más de 50 mil toneladas de basura de vía pública y barrancas de enero a la fecha, por lo que aseguran que han disminuido las afectaciones a la población en la actual temporada de lluvias.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no depositar basura en las calles y mantenerse alerta durante esta temporada de lluvias, ya que las precipitaciones continuarán en los próximos días.

