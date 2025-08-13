Por lluvia esta tarde, implementan marcha de seguridad en cinco líneas, por lo que los trenes de las líneas 2, 3,5,8 y B disminuyen su velocidad.

En tanto, las siete líneas del Metrobús también presentan avance lento en sus camiones debido a congestionamiento derivado de las lluvias.

“AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, informó el Metro.

#AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2025

El STC solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

