Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado

Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo

"A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad"; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte

EU confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro; "esto es crimen organizado", asegura fiscal Bondi

Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Aguilar va por recorte de salarios en SCJN; definirán presupuesto en septiembre

Por esta tarde, implementan marcha de seguridad en cinco líneas, por lo que los trenes de las disminuyen su velocidad.

En tanto, las siete líneas del Metrobús también presentan avance lento en sus camiones debido a congestionamiento derivado de las lluvias.

“AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, informó el Metro.

El STC solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.

De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.

