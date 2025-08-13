Más Información
Narcos enviados a EU son responsables del asesinato de 17 funcionarios penitenciarios; estas son las claves de su traslado
Comparece "El Chuy", operador del Cártel de Sinaloa ante corte federal de Brooklyn; se le vincula con el Culiacanazo
“A pesar de los infundios y las calumnias nos retiramos con dignidad”; ministro Pardo Rebolledo se despide de la Corte
EU confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro; "esto es crimen organizado", asegura fiscal Bondi
Por lluvia esta tarde, implementan marcha de seguridad en cinco líneas, por lo que los trenes de las líneas 2, 3,5,8 y B disminuyen su velocidad.
En tanto, las siete líneas del Metrobús también presentan avance lento en sus camiones debido a congestionamiento derivado de las lluvias.
“AvisoMetro: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, informó el Metro.
Lee también: Pipa cae en socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; cierran dos carriles en dirección al Circuito Interior
El STC solicita la colaboración de los usuarios para evitar la caída de paraguas a la zona de vías, ya que estos pueden ocasionar cortos circuitos que afectan la circulación de los trenes.
De igual forma, hace un llamado a permitir la salida de los usuarios antes de ingresar a los trenes, no bloquear la apertura y cierre de puertas y acatar las indicaciones del personal de seguridad institucional en las maniobras de encauzamiento y dosificación de las personas.
Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr