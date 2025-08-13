Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

La tarde de este miércoles 13 de agosto se registran fuertes lluvias en varias partes de la Ciudad de México, por lo que las autoridades se encuentran en alerta y listas para activar el Operativo Tlaloque.

Metrópoli 05:07 PM Reportan encharcamientos

Las lluvias de este miércoles ya dejaron algunos encharcamientos en la alcaldía Gustavo A. Madero como en Jaime Nunó y Av. Tecnológico, así como en la Vía Morelos.

Metrópoli 04:59 PM Fuerte lluvia azota al Centro Histórico

Una intensa lluvia que duró varios minutos azotó la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México.

🔴⛈️INTENSA TORMENTA CON GRANIZO se desplaza al norte y poniente de #CDMX, así luce desde la Torre Latino observándose la cortina de lluvia.



⚠️Más tarde seguirán las lluvias, extendiéndose al resto de la ciudad; localmente serán muy fuertes con granizo e inundaciones‼️ pic.twitter.com/VMXW69gw6L — MeteoAlert CDMX (@Meteoalert_CDMX) August 13, 2025

Metrópoli 05:01 PM Lluvia afecta a la zona de Polanco

La tarde de este miércoles 13 de agosto se reporta lluvia intensa en la zona de Polanco. Hasta el momento no se reportan afectaciones.

