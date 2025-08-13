Fuertes lluvias azotan la Ciudad de México; sigue aquí el minuto a minuto

Más Información
La tarde de este miércoles 13 de agosto se registran fuertes lluvias en varias partes de la Ciudad de México, por lo que las autoridades se encuentran en alerta y listas para activar el Operativo Tlaloque.
Sigue aquí todos los detalles:
Metrópoli 05:07 PM
Reportan encharcamientos
Las lluvias de este miércoles ya dejaron algunos encharcamientos en la alcaldía Gustavo A. Madero como en Jaime Nunó y Av. Tecnológico, así como en la Vía Morelos.
Metrópoli 04:59 PM
Fuerte lluvia azota al Centro Histórico
Una intensa lluvia que duró varios minutos azotó la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México.
Metrópoli 05:01 PM
Lluvia afecta a la zona de Polanco
La tarde de este miércoles 13 de agosto se reporta lluvia intensa en la zona de Polanco. Hasta el momento no se reportan afectaciones.
