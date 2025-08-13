Más Información
Las lluvias registradas la tarde de este miércoles 12 de agosto han provocado afectaciones viales, encharcamientos y caída de árboles, reportó la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Bomberos de la Ciudad de México.
Al norte de la ciudad, en la alcaldía Gustavo A. Madero se registró una anegación de aproximadamente 200 metros de longitud. Bomberos de la Ciudad de México se desplazaron a la calle Estado de México, en la colonia Loma la Palma, para trabajar para desalojar el agua acumulada en la zona.
También en la alcaldía Gustavo A. Madero, se registró un severo encharcamiento de aproximadamente mil metros de longitud, en la calle Pedro Infante, colonia Forestal, informó Bomberos de la Ciudad de México.
Lee también: Pipa cae en socavón sobre Calzada Ignacio Zaragoza; cierran dos carriles en dirección al Circuito Interior
En perímetro de la alcaldía Benito Juárez se registró la caída de un árbol que quedó atravesado sobre la calle de La Morena, esquina con Pitágoras, en la colonia Narvarte.
En calles de la alcaldía Cuauhtémoc se registró un encharcamiento en el cruce del Circuito Interior y la calle Río Ródano, en la colonia Cuauhtémoc.
También se registró el encharcamiento del desnivel de Fray Juan de Zumárraga, frente a la Basílica de Guadalupe, al norte de la capital.
Derivado de la acumulación de agua contaminada en la cisterna de una casa de la colonia Villa de Aragón, bomberos ayudaron a vaciar el contenedor de 5 mil litros.
