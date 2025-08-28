Fueron vinculados a proceso Eduardo "N" y Fanny "N", dos de las 13 personas detenidas por el asesinato de los dos colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Los detenidos están acusados de narcotráfico.

En una audiencia realizada en el Reclusorio Sur, un juez de control vinculó a proceso a Eduardo "N" y Fanny "N", pero declinó competencia a un juez federal por delitos contra la salud, en su modalidad de narcotráfico de marihuana y fetanilo, confirmaron fuentes del Poder Judicial capitalino.

Tras la audiencia, Eduardo regresó al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Mientras que se generó una segunda audiencia para Fanny, en la que se determinarán las medidas cautelares para la detenida.

Los dos detenidos serían la novena y décima persona que son vinculadas a proceso de los 13 que fueron aprehendidos el pasado 20 de agosto por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores del Gobierno de la Ciudad de México.

