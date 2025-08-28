Más Información

Mario "N" y María "N", los padres del en calles de Tacubaya, fueron por el delito de abandono de persona incapaz.

El juez también fijó tres meses de plazo para el cierre de las investigaciones complementarias y para ambos.

Un juez de control del Poder Judicial capitalino vinculó a proceso a los padres del menor que fue abandonado la madrugada del sábado pasado, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hombre y la mujer fueron aprehendidos al día siguiente y estuvieron detenidos hasta la noche del miércoles, luego de que un juez de control con sede en el Reclusorio Oriente declarará ilegal la detención.

Sin embargo, a la salida del reclusorio, policías de investigación los aprehendieron nuevamente.

La tarde de este jueves Mario "N" y María "N" llevaron su audiencia en la sede de los Juzgados Orales de la colonia Doctores.

La pena máxima por el delito de abandono de persona incapaz es de hasta 4 años de prisión.

