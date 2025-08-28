Mario "N" y María "N", los padres del bebé que fue abandonado en calles de Tacubaya, fueron vinculados a proceso por el delito de abandono de persona incapaz.

El juez también fijó tres meses de plazo para el cierre de las investigaciones complementarias y prisión preventiva justificada para ambos.

Un juez de control del Poder Judicial capitalino vinculó a proceso a los padres del menor que fue abandonado la madrugada del sábado pasado, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hombre y la mujer fueron aprehendidos al día siguiente y estuvieron detenidos hasta la noche del miércoles, luego de que un juez de control con sede en el Reclusorio Oriente declarará ilegal la detención.

Sin embargo, a la salida del reclusorio, policías de investigación los aprehendieron nuevamente.

La tarde de este jueves Mario "N" y María "N" llevaron su audiencia en la sede de los Juzgados Orales de la colonia Doctores.

La pena máxima por el delito de abandono de persona incapaz es de hasta 4 años de prisión.

dmrr/cr