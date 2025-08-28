El bebé que fue encontrado en unos baños públicos ubicados en el exterior de la estación del Metro UAM-l de la Línea 8 falleció esta tarde, dio a conocer el IMSS-Bienestar.

En una tarjeta informativa, la institución explicó que la bebé, que fue trasladada el pasado 25 de agosto al Hospital Pediátrico de Legaria, presentó diferentes complicaciones como hemorragia intraventricular con hidrocefalia, daño cerebral severo, entre otras fallas multiorgánicas, lo que provocó su deceso este jueves 28 de agosto a las 14:45 de la tarde.

Ante este hecho, se notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

El 26 de agosto, el IMSS-Bienestar dio a conocer que el estado de salud de la pequeña era “reservado”.

Respecto al caso de otro bebé que fue localizado en la vía pública de la CDMX, el pasado sábado 23 de agosto, en avenida Jalisco y Periférico, en la colonia Tacubaya, el IMSS-Bienestar explicó que ese día ingresó al área de urgencias del Hospital Pediátrico de Tacubaya y continúa estable y recibiendo atención médica.

“El IMSS Bienestar se mantiene en comunicación permanente con el Ministerio Público y la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes para dar continuidad al caso”.

dmrr/cr