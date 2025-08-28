Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos hombres señalados como probables responsables de lesionar con arma de fuego a una mujer extranjera, a quien despojaron de sus pertenencias tras cambiar divisas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El ataque ocurrió el pasado 26 de agosto en un hotel de la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde la víctima recibió disparos y fue despojada de un bolso de mano. El agresor huyó en una motocicleta roja acompañado de otro sujeto.

Gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad del C2 y C5, así como labores de investigación e inteligencia, se estableció que los presuntos responsables operaban en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Durante un operativo de patrullaje, los uniformados ubicaron a uno de los sospechosos en la calle 5 de Febrero y Nezahualcóyotl, colonia Centro. Al realizarle una revisión preventiva le aseguraron 43 bolsas con aparente marihuana y un teléfono celular.

Minutos después, en la avenida Eduardo Molina, colonia Morelos, fue detenido el segundo implicado, en posesión de 300 bolsas con una hierba similar a la marihuana.

Los detenidos, de 31 y 38 años, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente. Cabe destacar que el mayor de ellos cuenta con antecedentes penales por robo en pandilla en la Ciudad de México (2008, 2010 y 2018) y por robo agravado en el Estado de México (2007 y 2015).

De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos formarían parte de un grupo delictivo dedicado al robo de divisas a usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del AIFA, además de actividades relacionadas con el narcomenudeo en la zona centro de la capital.

