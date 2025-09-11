Más Información

Dentro de las ocho por lade gas LP en el , en la , está un trabajador de la demarcación.

Se trata de , perteneciente al área de Imagen Urbana.

"Lamento profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero Misael Cano Rodríguez, trabajador del área de Imagen Urbana de esta alcaldía. Expreso mi más sentido pésame a su familia y compañeros de trabajo. Lo recordaremos siempre por su entrega, compromiso y calidad humana. Descanse en paz", indicó en X la edil Aleida Alavez.

En un comunicado, la demarcación agregó que de los 94 lesionados, se identificaron 12 vecinos de la alcaldía Iztapalapa, de los cuales seis están en terapia intensiva.

Refirió que la alcaldía proporciona, desde la noche de ayer, atención psicológica y jurídica a los familiares.

A las 14:20 horas una pipa de gas con capacidad de 49 mil 500 litros sufrió una volcadura en el puente la Concordia, por lo que explotó y dejó ocho muertos y 94 lesionados.

Se da acompañamiento

La demarcación informó que la alcaldesa instruyó a los directores generales a que "acompañen a cada familia de los heridos y brinden el apoyo que necesiten como consecuencia de estos lamentables hechos".

Explicó que la alcaldía proporciona desde anoche atención psicológica y jurídica a los familiares.

"Se pone a disposición de las y los ciudadanos el número personal de la alcaldesa (55 2699 3816) donde serán atendidos", explicó.

