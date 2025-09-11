Puente de la Concordia: Hallan celular sonando tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa con llamada inesperada

La explosión de una pipa de gas en inmediaciones del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México el pasado 10 de septiembre dejó a decenas de personas lesionadas y heridas.

Hasta el momento, se han reportado oficialmente 5 decesos y 90 heridos, de los cuales 10 ya fueron dados de alta y 29 continúan en estado crítico.

Entre la gran cantidad de escenas que han causado gran impacto del incidente, se encuentra la de un elemento de Protección Civil, que en su búsqueda por personas lesionadas dentro del área afectada, logró encontrar las pertenencias de una joven, incluido su celular, que estaba sonando en ese momento.

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Protección civil logra contactar la familia de joven

El personal de Protección Civil encontró entre los escombros restos de una mochila calcinada, contenido de una bolsa de maquillaje, cuadernos y útiles escolares, credenciales de la joven y su celular, el cual estaba sonando en ese preciso momento.

Francisco Bucio, el integrante de Protección Civil de la capital, pudo responder la llamada, a pesar de que el dispositivo también se encontraba dañado, lo que le permitió ponerse en contacto con los padres de la joven, quien, de acuerdo con las credenciales halladas, es estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Un video difundido a través de las redes sociales del medio N+, muestra el momento en el que Bucio atiende la llamada de la madre de la joven, quien ha sido identificada como Ana Daniela.

@n.mas Estas imágenes muestran el momento en que un elemento de Protección Civil encontró pertenencias calcinadas sobre el asfalto tras la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, Iztapalapa. Entre los objetos halló un teléfono sonando y logró avisarle a la madre que su hija había sufrido un accidente. Esta fue la conversación que mantuvo el funcionario y la madre que buscaba a su hija. LaConcordia Iztapalapa CDMX ♬ Dramatic Tension - Litne

Las imágenes muestran a Bucio contestando la llamada de la madre, a quien se escucha preocupada, sin embargo, el hombre procede a explicarle la situación y confirmarle que buscarán a la joven.

"Mire, soy de Protección Civil. Ya hablé con su papá, ahorita vamos a localizar dónde está ella y me voy a comunicar con ustedes, ¿les parece bien?", se aprecia a Francisco Bucio decir.

Ante la confusión de la madre, quien por lo que se entiende, no estaba enterada aún de la explosión, el integrante de Protección Civil procede a seguir explicándole: "Aquí estamos en una emergencia, hubo un incidente y aquí estaba el celular tirado, junto con unas pertenencias de ella, unas credenciales de la universidad, pero no sabemos dónde se encuentre ella".

