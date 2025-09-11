Puente de la Concordia: rinden tributo a mujer que salvó a nieta en explosión de pipa y la llaman "Abuelita de Iztapalapa"

Más Información

El pasado miércoles 10 de septiembre ocurrió la en las inmediaciones del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades, hasta ahora, el incidente ha dejado 5 decesos y 90 lesionados, 10 de los cuales ya fueron dados de alta. La onda expansiva de la explosión también dañó 32 vehículos.

Ante la tragedia, ha circulado en redes sociales una ola de actos de heroísmo, solidaridad y humanismo. Entre ellos se encuentran las imágenes de una mujer que logró salir de las llamas con su nieta de dos años.

Mujer con quemaduras camina sobre el asfalto junto a policía que carga a bebé tras explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia, Iztapalapa (10/09/2025). Foto: Especial
Mujer con quemaduras camina sobre el asfalto junto a policía que carga a bebé tras explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia, Iztapalapa (10/09/2025). Foto: Especial

Mujer salva a su nieta de dos años

La foto viral muestra a la mujer quemada por completo, mientras que un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) carga a la menor, quien también sufrió quemaduras.

Tras lograr alejarse de la zona afectada, el policía auxilió a la mujer tomando a la infante y llevándola a bordo de una motocicleta al hospital más cercano para ser atendida.

La mujer, quien ha sido identificada como Alicia Matías de 49 años, y la menor de 2 años, Jazmín Azulet, ya están siendo atendidas por profesionales.

Usuarios en redes rinden tributo a la mujer que rescató a su nieta

Usuarios en redes sociales han destacado el gran acto de heroísmo que llevó a cabo la abuela de la menor, pues usó su cuerpo como escudo, para proteger a la pequeña de las llamas y ya la han bautizado como la "Abuelita de Iztapalapa".

Imágenes en redes en tributo a la "Abuelita de Iztapalapa". Foto: X
Imágenes en redes en tributo a la "Abuelita de Iztapalapa". Foto: X

A través de imágenes hechas con inteligencia artificial e ilustraciones, los internautas están rindiendo tributo a Alicia. Lo han llamado "un acto de amor que duele y conmueve".

Imágenes en redes en tributo a la "Abuelita de Iztapalapa". Foto: X
Imágenes en redes en tributo a la "Abuelita de Iztapalapa". Foto: X

Los usuarios también han hecho uso de la frase "no todos los héroes llevan capa", palabras que han decidido ilustrar en las imágenes difundidas.

Imágenes en redes en tributo a la "Abuelita de Iztapalapa". Foto: X
Imágenes en redes en tributo a la "Abuelita de Iztapalapa". Foto: X

La abuela de la menor, el policía que actuó con inmediatez y el motociclista que no dudó en prestarse para transportar a la pequeña, han conmovido a miles de personas en redes, quienes no dejan de aplaudir su heroísmo, humanismo y solidaridad.

Imágenes en redes en tributo a la "Abuelita de Iztapalapa". Foto: X
Imágenes en redes en tributo a la "Abuelita de Iztapalapa". Foto: X

