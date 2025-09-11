El chofer de la pipa de gas que explotó en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa causando afectaciones a 94 personas, se encuentra en estado grave y está custodiado, dio a conocer la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján.

“El chofer no se encuentra en estos momentos en calidad de detenido pero existe custodia en el centro de salud en donde está”, dijo.

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

En conferencia de prensa, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal capitalina indicó que de acuerdo con su estado de salud, se va a determinar cuándo y si se va a judicializar.

El chofer de la pipa de gas se encuentra internado en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Magdalena de las Salinas del IMSS.

