Más Información
Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga
Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa
Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia
Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, no cuenta con seguro vigente; venció en junio
El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que para el día de hoy jueves 11 de septiembre, el trolebús elevado continuará con servicio provisional de la Terminal Constitución de 1917 a Acatitlán.
La estación Santa Marta no continuará operando.
También recomendó que para quienes se trasladan de Santa Marta a Constitución de 1917 cuentan con la opción de utilizar la linea 2 de Cablebús que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta.
Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga
LL