Sube a cinco la cifra de muertos por explosión de pipa en puente de la Concordia; Fiscalía de la CDMX investiga

Silza de Grupo Tomza, dueña de la pipa que explotó en Puente de la Concordia; esto sabemos de la empresa

Una escena dramática tras la explosión en Puente de la Concordia: mujer resguarda de las llamas a su nieta, y policía las auxilia

La mañanera de Sheinbaum, 11 de septiembre, minuto a minuto

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Puente de la Concordia, no cuenta con seguro vigente; venció en junio

Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que para el día de hoy jueves 11 de septiembre, el trolebús elevado continuará con servicio provisional de la Terminal Constitución de 1917 a Acatitlán.

La estación Santa Marta no continuará operando.

También recomendó que para quienes se trasladan de Santa Marta a Constitución de 1917 cuentan con la opción de utilizar la linea 2 de Cablebús que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta.

