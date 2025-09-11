El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) informó que para el día de hoy jueves 11 de septiembre, el trolebús elevado continuará con servicio provisional de la Terminal Constitución de 1917 a Acatitlán.

La estación Santa Marta no continuará operando.

También recomendó que para quienes se trasladan de Santa Marta a Constitución de 1917 cuentan con la opción de utilizar la linea 2 de Cablebús que corre de Constitución de 1917 a Santa Marta.

