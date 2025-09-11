Cuautitlán Izcalli, Mex.- “Es una niña muy risueña, muy alegre, deportista, carismática. Es mi novia y la amo”, dijo Bryan Ramos, novio de Ana Daniela Barragán Ramírez, la estudiante de la FES Cuautitlán que no es localizada tras la explosión de la pipa de gas ayer en Iztapalapa.

El joven relató que tras enterarse de los hechos, se movilizó igual que los padres de Ana Daniela a las inmediaciones del Puente de La Concordia, por donde pasó la joven de 19 años de edad, quien se dirigía a Cuautitlán Izcalli para estudiar en el Campus 1 de la Facultad de Estudios Superiores.

La búsqueda se concentró en el Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, donde les informaron que hay una mujer fallecida no identificada, por lo que le realizarán prueba de ADN a los padres, a fin de conocer si se trata de Ana Daniela Barragán.

Lee también: Por explosión de pipa de gas en Iztapalapa, continúa evaluación del viaducto del Trolebús elevado

La búsqueda se concentró en el hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México. Foto: Especial.

“Buscamos en hospitales, fuimos a carpas de protección civil, preguntando, llamando y no obteníamos respuesta. Supimos que su teléfono fue encontrado pero ella no se encontraba en la cercanía”, expuso Bryan.

Primero, la noche del miércoles, en el IMSS 53, “los guardias de seguridad nos dijeron que la vieron entrar caminando como lesionada, que no estaba tan afectada. Después salieron y dijeron que fue un error de los guardias, que ellos no tenían que dar esa información y se me hizo una falta de respeto que jueguen así con la esperanza de la gente”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr