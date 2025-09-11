La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, indicó que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX tiene dos líneas de investigación “muy importantes” relacionadas con la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Una tiene que ver con la posibilidad de que el conductor haya ido a exceso de velocidad; y, una segunda línea de investigación tiene que ver con el cumplimiento de la regulación por parte de la empresa Silza filial del Grupo Tomza, para lo cual, dijo, serán fundamental la coordinación con la ASEA.

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL

La fiscal señaló que en la zona de la explosión hay peritos en criminalística y química, y también se realizan peritajes en incendios y explosiones, peritajes e tránsito terrestre y en seguridad industrial, estos últimos se harán en coordinación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

Además, indicó que se realizan peritajes relacionados con la parte de mecánica, video y fotografía.

