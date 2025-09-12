Más Información

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

Narcoinfluencers en México, bajo la lupa de EU; de la propaganda al lavado

La mañanera de Sheinbaum, 12 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 12 de septiembre, minuto a minuto

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Cierran cerco a “El Señor de los Buques”; detienen a su socio

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola

Salud CDMX eleva a 9 los muertos por explosión en Iztapalapa e incluye a la señora Alicia; familia afirma que sigue con vida

Salud CDMX eleva a 9 los muertos por explosión en Iztapalapa e incluye a la señora Alicia; familia afirma que sigue con vida

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Cae en el AICM Oscar Antonio Álvarez, principal operador financiero del CJNG

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum

Nación 07:45 AM

El programa Rita Cetina para 2026 alcanzará 21.6 millones de becarios -se incorporará a primaria y alcanzará  hasta 21.6 millones de becarios


Nación 07:43 AM

Mario Delgado, secretario de educación pública destaca el incrementó 7.1% planteado en la el Proyecto Económico 2026


Nación 07:40 AM

Inicia la conferencia matutina

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses