La mañanera de Sheinbaum, 12 de septiembre, minuto a minuto

Pedro Haces compra un millón 400 mil pesos en chocolates a Andy para regalarlos a diputados, según Loret de Mola
Salud CDMX eleva a 9 los muertos por explosión en Iztapalapa e incluye a la señora Alicia; familia afirma que sigue con vida
Sigue lo más relevante de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum
Nación 07:45 AM
El programa Rita Cetina para 2026 alcanzará 21.6 millones de becarios -se incorporará a primaria y alcanzará hasta 21.6 millones de becarios
Nación 07:43 AM
Mario Delgado, secretario de educación pública destaca el incrementó 7.1% planteado en la el Proyecto Económico 2026
Nación 07:40 AM
Inicia la conferencia matutina
