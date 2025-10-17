El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, felicitó al presidente estadounidense, Donald Trump, por lograr un acuerdo de paz en Gaza, y dijo que podría ser el “impulso” para poner fin a la guerra en Ucrania.

Zelensky dijo: “Felicitaciones por su exitoso alto el fuego en el Medio Oriente. Creo que este es el impulso para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”.

El líder ucraniano continuó diciendo que cree que el presidente ruso Vladimir Putin "no está listo" para la paz, pero agregó: "Estoy seguro de que, con su ayuda, podemos detener esta guerra".

Trump dijo durante sus comentarios a la prensa que planea abordar la posibilidad de que Ucrania ataque profundamente a Rusia, una aparente referencia al suministro de misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos a Ucrania.

Lee también Antes de su reunión con Zelensky, Trump muestra dudas acerca del envío de misiles Tomahawk a Kiev

"Hablaremos de eso. Es algo de lo que hablaremos, tienes razón, es una escalada, pero hablaremos de eso", dijo Trump.

"Tuve la buena oportunidad de reunirme con las grandes compañías energéticas estadounidenses y están dispuestas a ayudarnos", dijo Zelensky en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Sí, después de todos estos ataques a nuestra infraestructura, ataques rusos, etc., también tuve reuniones, gracias a su equipo, tuvimos reuniones con buenas compañías militares que hablaron sobre defensa aérea”, agregó.

President Trump Participates in a Bilateral Lunch with the President of Ukraine https://t.co/vkBmLTwnem — The White House (@WhiteHouse) October 17, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc