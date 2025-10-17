Más Información
Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas
Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados
Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños
Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia
Con video, Sheinbaum destaca labor de las Fuerzas Armadas atendiendo afectaciones por lluvias; "son de lo mejor en nuestro país"
Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley
Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, felicitó al presidente estadounidense, Donald Trump, por lograr un acuerdo de paz en Gaza, y dijo que podría ser el “impulso” para poner fin a la guerra en Ucrania.
Zelensky dijo: “Felicitaciones por su exitoso alto el fuego en el Medio Oriente. Creo que este es el impulso para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania”.
El líder ucraniano continuó diciendo que cree que el presidente ruso Vladimir Putin "no está listo" para la paz, pero agregó: "Estoy seguro de que, con su ayuda, podemos detener esta guerra".
Trump dijo durante sus comentarios a la prensa que planea abordar la posibilidad de que Ucrania ataque profundamente a Rusia, una aparente referencia al suministro de misiles Tomahawk por parte de Estados Unidos a Ucrania.
"Hablaremos de eso. Es algo de lo que hablaremos, tienes razón, es una escalada, pero hablaremos de eso", dijo Trump.
"Tuve la buena oportunidad de reunirme con las grandes compañías energéticas estadounidenses y están dispuestas a ayudarnos", dijo Zelensky en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Sí, después de todos estos ataques a nuestra infraestructura, ataques rusos, etc., también tuve reuniones, gracias a su equipo, tuvimos reuniones con buenas compañías militares que hablaron sobre defensa aérea”, agregó.
Netanyahu dice que María Corina Machado, Nobel de la Paz, "aprecia sus decisiones" en la guerra en Gaza
