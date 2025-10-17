Más Información

Jerusalén.- El primer ministro de , Benjamín Netanyahu, habló por teléfono con la venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el premio Nobel de la Paz, en la que esta "apreció de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la ", según la oficina del mandatario.

"La Sra. Machado dijo al primer ministro que apreciaba de gran manera sus decisiones y acciones decisivas durante la guerra y los logros de Israel, y celebró el acuerdo para liberar a los rehenes en ", recoge un comunicado difundido por la oficina del primer ministro.

El comunicado no detalla cuándo se produjo la llamada telefónica entre ambos, apuntado que fue "recientemente".

La oficina del líder israelí aseguró que Machado también apreció la lucha de Netanyahu "contra el eje iraní del mal, que no sólo actúa contra Israel sino también contra el pueblo de Venezuela".

Netanyahu, por su parte, felicitó a Machado por hacerse con el Premio Nobel y halagó sus actos en defensa de la democracia y "expandir el círculo de la paz mundial".

Según la oficina del líder israelí, Machado también apreció la lucha de Netanyahu "contra el eje iraní del mal, que no sólo actúa contra Israel sino también contra el pueblo de Venezuela". Foto: EFE
Según la oficina del líder israelí, Machado también apreció la lucha de Netanyahu "contra el eje iraní del mal, que no sólo actúa contra Israel sino también contra el pueblo de Venezuela". Foto: EFE

Ofensiva israelí en Gaza es considera un genocidio

La ofensiva de Israel en la Franja de Gaza ha matado a unos 68 mil palestinos y ha sido calificada como genocidio por una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organismos internacionales y dos israelíes.

El Nobel de la Paz de este año fue concedido a Corina Machado en reconocimiento a su trayectoria en la promoción de los valores democráticos y su papel como figura central de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

Tras conocer la decisión del Comité Nobel, Machado —quien permanece en la clandestinidad desde hace más de un año— afirmó que el galardón tiene un impacto significativo tanto para los venezolanos como para el propio régimen, que "se da cuenta que el mundo entero legitima su lucha", y reiteró que "Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados".

