Revocan licencia y liquidan CIBanco, señalado por EU de posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero

La mañanera de Sheinbaum, 10 de octubre, minuto a minuto

Grupo México lamenta rechazo de Citi a su oferta por Banamex, pero es respetuoso de la decisión

José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución de Boluarte que aceptó su despido

La reacción de María Corina Machado tras ganar el Nobel de la Paz: “¡Estoy en shock! No puedo creerlo”

Gobierno busca recuperar 16 mmdp por huachicol fiscal

FGR delinea la estructura del contrabando de combustible

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Diputado del PAN propone eliminar ISR al aguinaldo; “ya lo trabajaron todo el año”, resalta

Tormenta tropical Raymond provocará lluvias torrenciales hasta el domingo 12 de octubre; autoridades vigilan presas y ríos

“Fue como ver el fin del mundo”; la voz de un sobreviviente de la pipa de Puente de la Concordia

María Salud, víctima de explosión en Iztapalapa, siempre será la mujer ejemplo, afirman sus hijos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó que el presidente de Estados Unidos, , no haya sido galardonado con el para el que se había postulado y que en su opinión "merece".

"El habla sobre la paz. El presidente Donald Trump la hace realidad. Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece", escribió la Oficina del primer ministro israelí en su cuenta de X.

El mensaje de Netanyahu hace referencia al acuerdo de "paz" impulsado por Trump para Gaza, que implica un alto el fuego y el intercambio de rehenes por presos palestinos y que entró este viernes en vigor.

En las últimas horas, el mandatario estadounidense dijo que no impulsó este plan de Gaza "por el premio Nobel" y que lo hizo "por la humanidad". Foto: AP
Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y "sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país".

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado ha sido la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció este viernes el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Al respecto, la Casa Blanca consideró que el comité del Premio Nobel tomó una decisión que puso la política por encima de la paz al otorgar ese reconocimiento a la líder opositora venezolana en lugar del presidente .

