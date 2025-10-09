Más Información

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Trump afirma que no impulsó acuerdo en Gaza para recibir el Nobel de la Paz, sino "por humanidad"

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Senado recibe minuta corregida de Ley Aduanera; oposición adelanta voto en contra

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

Citi rechaza oferta de Grupo México para comprar Banamex; suben acciones de la empresa de Germán Larrea

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Clara Brugada estima que la reapertura hasta Observatorio de la Línea 1 del Metro será para 16 de noviembre

Enfrenta audiencia "El Wero Bisnero" por el presunto feminicidio de Renata "N" en Atizapán de Zaragoza

El presidente declaró este jueves que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están "intensificando la presión" para poner fin a la guerra en , después de que sus intentos de acercamiento al presidente ruso Vladimir Putin no lograran un alto el fuego.

"Sí, estamos intensificando la presión", declaró el gobernante a la prensa en la durante una reunión con su par finlandés Alexander Stubb.

"Estamos intensificando la presión juntos. Todos estamos intensificando la presión. La OTAN ha sido excelente", añadió.

Esta semana, Trump anunció un acuerdo de paz entre Israel y Hamas en Gaza, pero ha dicho que la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania ha sido mucho más difícil de resolver.

En agosto, Trump y Putin se reunieron en Alaska pero no alcanzaron un acuerdo. Desde entonces, los ataques de Rusia en Ucrania han escalado.

Rusia dijo el miércoles que el impulso para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania se ha desvanecido después de la reunión con Trump.

El presidente de Finlandia dijo que confía en que Trump logrará un acuerdo en Ucrania después del de Gaza.

"Creo que este será el próximo gran" acuerdo, dijo Stubb a los reporteros.

