Nueva York. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, que logró enjuiciar al presidente Donald Trump, fue inculpada este jueves con cargos por fraude con una hipoteca, reportaron medios estadounidenses.

La acusación fue presentada ante un gran jurado de Virginia, donde previamente se había imputado a otro opositor de Trump, el exdirector del FBI James Comey, indicaron la cadena CNN y otros medios.

James ha estado bajo investigación desde mayo por una hipoteca que solicitó en 2023 para ayudar a su sobrina a comprar una casa en Norfolk, Virginia.

Los cargos, que aún no se han hecho públicos, se producen en momentos en que varios de los enemigos de Trump son procesados ante los tribunales.

El exdirector del FBI James Comey se declaró inocente el miércoles de haber realizado presuntamente una declaración falsa en un procedimiento del Congreso. El Departamento de Justicia también ha abierto una investigación sobre el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, el senador demócrata de California Adam Schiff y otras personas.

desa/mgm