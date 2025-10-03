El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha revertido los recortes en seguridad nacional y en lucha contra el terrorismo en el estado de Nueva York.

"Me complace informarles que he revertido los recortes realizados en materia de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo para la ciudad y el estado de Nueva York. Ha sido un honor para mí hacerlo", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Hace unos días, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, acusó a la Administración de Trump de recortar los fondos para el contraterrorismo en un 86% por motivos políticos y denunció, junto a otros estados, que esa desfinanciación está vinculada a su cooperación con la agenda de inmigración.

La Fiscalía de Nueva York se unió a otros once estados para reclamar a la justicia que paralice esos recortes del Gobierno federal. Foto: AP

Según explicó, estos recortes suponían 187 millones de dólares menos para la lucha contra el terrorismo.

La gobernadora demócrata consideró "el colmo de la hipocresía" que un gobierno republicano "desfinancie literalmente a la Policía" e instó a Noem a "no jugar con fondos críticos para la seguridad".

La Fiscalía de Nueva York se unió a otros 11 estados, todos con fiscales demócratas, para reclamar a la justicia que paralice esos recortes del gobierno federal, que a su juicio, están provocados por su negativa a apoyar la agenda de inmigración de Trump.

