Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

Comerciantes del Centro Histórico no recuerdan una marcha tan violenta como la del 2 de octubre

Jefe del Pentágono anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Trasladarán a César Duarte a Ciudad de México para comparecer ante la FGR

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este sábado; está listo para zarpar: Semar

Alistan gran final de México Canta con Grupo Intocable y Majo Aguilar; competirá con La Casa de los Famosos

Madres buscadoras viven entre amenazas

Marcha del 2 de octubre: Comerciantes del Centro Histórico condenan actos vandálicos del "bloque negro"

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump, ordenó revisar posibles recortes en la ayuda federal a Portland: "No financiaremos estados que permitan la anarquía".

En la conferencia de prensa, la portavoz Karoline Leavitt declaró que el mandatario pondrá fin al "régimen de terror" de la izquierda radical en Portland, Oregon, "de una vez por todas".

Remarcó que "el presidente ha ordenado al secretario (Pete) Hegseth que proporcione todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra".

Trump pausa fondos para infraestructura en Chicago y Nueva York

La administración Trump retendrá 2 mil 100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago, afirmó el viernes el director de presupuesto de la Casa Blanca, ampliando las disputas de financiamiento que han tenido como objetivo áreas demócratas durante el cierre del gobierno.

La pausa afecta un plan largamente esperado para extender la línea roja del tren de la ciudad. El dinero fue “retenido para asegurar que los fondos no fluyan a través de contratos basados en raza”, escribió el director de presupuesto Russ Vought en las redes sociales.

Vought hizo un anuncio similar a principios de esta semana en relación con Nueva York, donde dijo que se pausarían 18 mil millones para infraestructura, incluyendo financiamiento para un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson.

