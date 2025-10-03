La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump, ordenó revisar posibles recortes en la ayuda federal a Portland: "No financiaremos estados que permitan la anarquía".

En la conferencia de prensa, la portavoz Karoline Leavitt declaró que el mandatario pondrá fin al "régimen de terror" de la izquierda radical en Portland, Oregon, "de una vez por todas".

Remarcó que "el presidente ha ordenado al secretario (Pete) Hegseth que proporcione todas las tropas necesarias para proteger Portland, devastada por la guerra".

Trump pausa fondos para infraestructura en Chicago y Nueva York

La administración Trump retendrá 2 mil 100 millones de dólares para proyectos de infraestructura en Chicago, afirmó el viernes el director de presupuesto de la Casa Blanca, ampliando las disputas de financiamiento que han tenido como objetivo áreas demócratas durante el cierre del gobierno.

La pausa afecta un plan largamente esperado para extender la línea roja del tren de la ciudad. El dinero fue “retenido para asegurar que los fondos no fluyan a través de contratos basados en raza”, escribió el director de presupuesto Russ Vought en las redes sociales.

Vought hizo un anuncio similar a principios de esta semana en relación con Nueva York, donde dijo que se pausarían 18 mil millones para infraestructura, incluyendo financiamiento para un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson.