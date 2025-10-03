Más Información

Dan de alta a 78 policías heridos en marcha del 2 de octubre; tres siguen delicados

Furia y caos en marcha del 2 de octubre; fotos revelan saqueos y agresiones en el centro de la CDMX

Con documento falso sacan de Aduanas mercancía incautada

Zacatecas amanece con bloqueos carreteros e incendios de camiones en seis municipios

Zaldívar llama a modificar Ley de Amparo para que no sea retroactiva; "la Presidenta ha sido clara y contundente", señala

Buque Escuela Cuauhtémoc regresará a México este sábado; está listo para zarpar: Semar

Alistan gran final de México Canta con Grupo Intocable y Majo Aguilar; competirá con La Casa de los Famosos

Madres buscadoras viven entre amenazas

Un repaso a las detenciones que rodean a Sandra Cuevas en su regreso político

UNAM exige a Israel repatriar a estudiante Arlín Medrano y otros 5 mexicanos detenidos; pide respeto a sus derechos humanos

Siguen hospitalizados 16 policías de la CDMX y tres permanecen delicados tras marcha del 2 de octubre

Marcha del 2 de octubre: Comerciantes del Centro Histórico condenan actos vandálicos del "bloque negro"

Washington.- El gobierno del presidente de , Donald Trump, ha anunciado la cancelación de ayudas valoradas en más de 7 mil 500 millones de dólares para 223 proyectos energéticos en 16 estados demócratas, la mayoría de ellos centrados en fuentes renovables.

Según un anuncio del Departamento de Energía fechado el jueves, se cancelan 321 subvenciones para los 223 proyectos que, según el gobierno, "no contribuían de manera significativa a satisfacer las necesidades energéticas del país, no eran económicamente viables y no generarían un retorno positivo de la inversión de los fondos públicos".

El recorte supondrá "un ahorro de aproximadamente 7 mil 560 millones de dólares para los contribuyentes estadounidenses", de acuerdo con el texto, que no detalla los proyectos, aunque asegura que las ayudas fueron otorgadas por agencias como la de Demostración de Energías Limpias, la Eficiencia Energética y Energías Renovables, la de Modernización de Redes Eléctricas o la de Proyectos de Investigación Energética Avanzada.

El director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, brazo ejecutor de muchos de los recortes implementados por la administración Trump, aseguró en un mensaje en la red social X que la financiación para "la falsa iniciativa del 'Nuevo Pacto Verde' (del Gobierno de Joe Biden), que pretendía impulsar la agenda climática de la izquierda, será cancelada".

Vought especificó que los proyectos estaban siendo implementados en California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Vermont y Washington, todos estados gobernados por demócratas y donde resultó elegida la rival de Trump, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de noviembre.

Desde su retorno a la Casa Blanca el magnate neoyorquino ha declarado la guerra a proyectos de energía renovable, paralizando especialmente plantas eólicas de alta mar en estados demócratas de la costa este . Foto: ARCHIVO / EL UNIVERSAL
El comunicado del Departamento de Energía asegura a su vez que 26% de los 321 subsidios cancelados, que estaban valorados en unos 3 mil 100 millones de dólares, se otorgaron entre el 5 de noviembre del año pasado, día de las presidenciales en las que se impuso Trump, y el pasado 20 de enero, cuando el republicano retomó el cargo.

Desde su retorno a la Casa Blanca el magnate neoyorquino ha declarado la guerra a proyectos de energía renovable, paralizando especialmente plantas eólicas de alta mar en estados demócratas de la costa este, y ha apostado por impulsar la minería de carbón o la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica, además del desarrollo de energía nuclear avanzada.

Trump ha insistido en que EU debe duplicar o triplicar en los próximos años su producción de electricidad para hacer frente a la enorme demanda energética de los centros de datos que apoyarán el desarrollo de la inteligencia artificial y que centran las grandes inversiones en el país actualmente.

