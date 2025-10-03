Más Información

Mohamad Nazal, miembro del comité político de , afirmó este viernes que el , propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta puntos que preocupan.

"Estamos en contacto con los mediadores y con las partes árabes e islámicas, y nos tomamos muy en serio alcanzar un acuerdo", explicó y afirmó que "pronto anunciaremos nuestra posición".

En ese sentido, Nazal señaló que están en curso las deliberaciones entre el grupo islámico y otras facciones de palestinas, así como con Qatar, Egipto y Turquía, que son los mediadores.

En comentarios a la televisión Al Jazeera, dijo que Hamas busca "zonas grises con las que podamos trabajar" y que rechaza el enfoque de "lo tomas o lo dejas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su llegada a la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

Hamas pide más tiempo para estudiar plan de paz para Gaza propuesto por Trump

Previamente, Hamas indicó que necesitaba más tiempo para estudiar el plan de paz para presentado por Donald Trump y respaldado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este viernes un dirigente del movimiento islamista palestino.

El presidente estadounidense dio el martes a Hamas un ultimátum de "tres o cuatro días" para aceptar su plan encaminado a poner fin a casi dos años de .

"Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (...) e informó a los mediadores que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo", declaró a AFP bajo anonimato el alto mando del movimiento.

El plan esbozado por el presidente estadounidense contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamas y la retirada gradual del ejército de Israel de Gaza.

Respaldado por numerosos países árabes y occidentales, el plan presenta algunas incógnitas, como el calendario de la retirada israelí o la modalidad del desarme de Hamas. *Con información de Bloomberg.

