Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Cae “El Chuacheneger” jefe de plaza del CJNG; fue detenido en Tabasco con dosis de droga

Cae “El Chuacheneger” jefe de plaza del CJNG; fue detenido en Tabasco con dosis de droga

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

¿Por qué Sheinbaum recibirá a acreedores de Salinas Pliego?; Presidenta explica situación en torno al empresario

¿Por qué Sheinbaum recibirá a acreedores de Salinas Pliego?; Presidenta explica situación en torno al empresario

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer caso de B-King y DJ Regio Clown; "se requieren respuestas a la altura del crimen", dice

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer caso de B-King y DJ Regio Clown; "se requieren respuestas a la altura del crimen", dice

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Washington.- La administración del presidente de , Donald Trump, calificó como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel mientras se dirigía a la con ayuda humanitaria.

“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra”, declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión Bienestar ¿De cuánto sería el aumento en 2026 ¿Cuál es la edad mínima para registrarse. Foto: Canva

Pensión Bienestar: ¿De cuánto sería el aumento en 2026? ¿Cuál es la edad mínima para registrarse?

Visa americana. Foto: iStock/ViDi Studio

Si inicio mi trámite de visa americana en octubre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla. Foto: Adobe / RENAPO

CURP Biométrica entra en vigor en Octubre 2025. Tutorial para sacar nueva CURP obligatoria: requisitos y dónde tramitarla

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos necesita inmigrantes: Acelera visas de trabajadores agrícolas H-2A

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025 SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente. Foto: Canva / SEP

¿Qué días no habrá clases en octubre de 2025? SEP anuncia las fechas y CONFIRMA puente