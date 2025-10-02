Washington.- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra”, declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado

