Washington.- La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.
“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra”, declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado
Otra flotilla con 9 barcos continúa hacia Gaza pese a la detención de la Global Sumud por parte de Israel
mcc