Más Información

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

"Es la inundación más grave que hemos tenido", advierte Brugada

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

DEA apunta contra el CJNG; decomisa 77 toneladas de droga y realiza 670 arrestos

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Alianza inconfesable; Bermúdez controlaba el crimen junto al CJNG

Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

Sheinbaum va contra desabasto de medicinas en Pemex; farmacéuticas no cumplen, dice

Guns N' Roses regresa y anuncia concierto en la CDMX: fecha, preventa y todos los detalles

Guns N' Roses regresa y anuncia concierto en la CDMX: fecha, preventa y todos los detalles

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Caso Hernán Bermúdez: la pista que llevó al Ejército con el Munra o el Abuelo

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

Sheinbaum: Por primera vez, EU reconoce que debe hacer operativos en su territorio; 75% de armas ilegales, vienen de ahí, destaca

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

CCHs suspenden actividades presenciales por amenazas digitales; solicitan intervención de Policía Cibernética

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

No es sólo una; ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en CDMX este 2025?

No es sólo una; ¿Cuántas veces se ha roto récord de lluvias en CDMX este 2025?

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

El presidente declaró que estaba “cerca” de alcanzar la paz en el Medio Oriente, tras su reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, , quien aceptó el plan, dijo el estadounidense.

Al dar una conferencia de prensa conjunta, Trump señaló que el acuerdo aún debía ser aceptado por el movimiento terrorista . Momentos antes, la Casa Blanca publicó un plan de 20 puntos para poner fin al conflicto.

Trump describió el lunes como “un gran, gran día, un día hermoso, potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización”.

Lee también

Agradeció a Netanyahu por “aceptar el plan y por confiar en que si trabajamos juntos, podemos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos visto durante tantos años, décadas”.

"Si Hamas rechaza el acuerdo, lo cual siempre es posible —son los únicos que quedan, todos los demás lo han aceptado—, pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva", dijo Trump. "Pero si no, como sabes, Bibi, tendrás todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer".

Consejo de Paz

Mencionó que "el primer ministro Netanyahu ha declarado su oposición a un , y lo comprendo. Lo que se necesita es una señal positiva para ".

Lee también

Añadió que "pedimos la creación de un órgano, el Consejo de Paz, que yo presida. Todos pidieron que fuera yo".

Trump comentó que "quiero agradecer a los líderes de muchas naciones árabes y musulmanas por su tremendo apoyo en el desarrollo de la propuesta, junto con muchos de nuestros aliados en Europa".

Trump dijo que con la propuesta de 20 puntos estaba desafiando "a los palestinos a asumir la responsabilidad de su destino, porque eso es lo que les estamos dando", pero deben "prohibir el terrorismo y ganarse el camino hacia un futuro más brillante", dijo el presidente.

Lee también

"No quieren la vida que han tenido. Han tenido una vida difícil con Hamas", dijo. "Si la Autoridad Palestina no completa las reformas que presenté y mi visión de paz para 2020, solo podrán culparse a sí mismos".

Netanyahu apoya el plan de Trump

Después de Trump, Netanyahu dijo que apoya el plan de Trump. "Creo que hoy estamos dando un paso crucial tanto para poner fin a la como para sentar las bases para avanzar drásticamente en la paz en Medio Oriente, creo que más allá de Medio Oriente", dijo Netanyahu.

"Creo que debemos entender que les estamos dando a todos la oportunidad de que esto se resuelva pacíficamente, algo que logrará todos nuestros objetivos bélicos sin más derramamiento de sangre", añadió Netanyahu. "Pero si Hamas rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo acepta y luego hace todo lo posible por contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por sí solo".

Lee también

Netanyahu afirmó que en el ataque contra Hamas en su "objetivo eran los terroristas, no Qatar".

Al final, Trump y Netanyahu decidieron no responder preguntas de los periodistas en lo que se anunció como una conferencia de prensa, diciendo que ahora están esperando que se finalice el acuerdo.

"Creo que mientras esperamos que se firmen estos documentos y que todos estén en línea, creo que tal vez no sea realmente apropiado responder preguntas", dijo Trump.

El presidente le preguntó entonces a Netanyahu qué pensaba y si quería responder preguntas de periodistas israelíes "amigos". El primer ministro respondió: "Es una propuesta muy, muy difícil, pero creo, señor presidente, que me guiaré por su instinto".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?