A pocos días de llegar a Gaza para llevar ayuda humanitaria, mexicanos que integran la Flotilla Global Sumud aseguraron que van "armados con alimentos, medicinas y esperanza".
Por su lado, la embajada de Israel en México reiteró que la Flotilla, actualmente en tránsito por el Mar Mediterráneo, no tiene como objetivo principal la entrega de ayuda humanitaria, "sino provocar deliberadamente una confrontación política y mediática".
"Esta intención ha quedado en evidencia tras rechazar, en repetidas ocasiones, diversas propuestas concretas que habrían permitido el ingreso seguro y eficaz de la ayuda a la población de Gaza", dijo la embajada israelí.
El periodista Ernesto Ledesma, mexicano que viaja en la Flotilla, expresó: "Sí, vamos armados con alimentos, medicinas y esperanza".
La embajada en nuestro país aseguró que Israel entrega en Gaza hasta 300 camiones con ayuda humanitaria, mientras que la carga de la Flotilla llenaría máximo 15.
"Con el objetivo de evitar violaciones al bloqueo naval legalmente establecido en torno a Gaza, una zona de combate activo, tanto Israel como Italia han ofrecido alternativas viables para canalizar la ayuda", aseveró esa representación diplomática.
Añadió que existen "antecedentes claros" que vinculan a los organizadores y financiadores de la Flotilla Global Sumud "con elementos cercanos a Hamás, organización designada como terrorista por múltiples países".
Lee también "Creo que tenemos un acuerdo" sobre Gaza, dice Trump; considera que pondría fin a la guerra
"Esto refuerza la conclusión de que se trata de una operación política diseñada para apoyar la narrativa y la propaganda de Hamás, no de un esfuerzo genuino de ayuda humanitaria.
"Israel continuará actuando con responsabilidad para impedir que embarcaciones ingresen a una zona de guerra, haciendo valer el legítimo cierre naval establecido conforme al derecho internacional", expresó.
Al respecto, Ledesma dijo que esto "ya es rayar en el cinismo genocida".
La embajada de Israel en México apuntó que su país está dispuesto a colaborar con actores internacionales para asegurar que cualquier ayuda legítima llegue a los civiles de Gaza, a través de vías seguras y coordinadas.
