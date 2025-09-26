Más Información

Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Activan doble alerta por vientos fuertes en 6 alcaldías de CDMX; en esta demarcación las rachas podrían alcanzar 69 km/h

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

A pocos días de llegar a para llevar ayuda humanitaria, mexicanos que integran la aseguraron que van "armados con alimentos, medicinas y esperanza".

Por su lado, la embajada de Israel en México reiteró que la Flotilla, actualmente en tránsito por el , no tiene como objetivo principal la entrega de ayuda humanitaria, "sino provocar deliberadamente una confrontación política y mediática".

"Esta intención ha quedado en evidencia tras rechazar, en repetidas ocasiones, diversas propuestas concretas que habrían permitido el ingreso seguro y eficaz de la ayuda a la población de Gaza", dijo la embajada israelí.

Los barcos de la Flotilla Global Sumud que se dirigen a Gaza anclados frente a la costa de Sidi Bou Saïd en Túnez, el martes 9 de septiembre de 2025. (Foto AP/Anis Mili)
El periodista Ernesto Ledesma, mexicano que viaja en la Flotilla, expresó: "Sí, vamos armados con alimentos, medicinas y esperanza".

La embajada en nuestro país aseguró que Israel entrega en Gaza hasta 300 camiones con ayuda humanitaria, mientras que la carga de la Flotilla llenaría máximo 15.

"Con el objetivo de evitar violaciones al bloqueo naval legalmente establecido en torno a Gaza, una zona de combate activo, tanto Israel como Italia han ofrecido alternativas viables para canalizar la ayuda", aseveró esa representación diplomática.

Añadió que existen "antecedentes claros" que vinculan a los organizadores y financiadores de la Flotilla Global Sumud "con elementos cercanos a , organización designada como terrorista por múltiples países".

Vista de uno de los barcos que forman parte de la flotilla en el puerto de Barcelona este domingo. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. Foto: EFE
"Esto refuerza la conclusión de que se trata de una operación política diseñada para apoyar la narrativa y la propaganda de Hamás, no de un esfuerzo genuino de ayuda humanitaria.

"Israel continuará actuando con responsabilidad para impedir que embarcaciones ingresen a una zona de guerra, haciendo valer el legítimo cierre naval establecido conforme al derecho internacional", expresó.

Al respecto, Ledesma dijo que esto "ya es rayar en el cinismo genocida".

La embajada de Israel en México apuntó que su país está dispuesto a colaborar con actores internacionales para asegurar que cualquier ayuda legítima llegue a los civiles de Gaza, a través de vías seguras y coordinadas.

