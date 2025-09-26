Más Información
Gobierno de Sheinbaum señala a Grupo Salinas de abuso de consolidación fiscal; menciona 9 asuntos por 48 mil 382 mdp
SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp
Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales
Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales
Peña Nieto defiende “la verdad histórica” de Ayotzinapa; "lo hecho, hecho está, para mí fue una tragedia", dice
Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que creía que se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, tras recientes conversaciones con Israel y Estados árabes.
"Creo que tenemos un acuerdo", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra", aseguró.
Lee también Trump firma orden ejecutiva para pedir la pena de muerte en Washington DC
Países de la Unión Europea consideran "prioritario" crear un "muro antidrones" ante aumento de violaciones aéreas
sg/mcc