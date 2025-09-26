Más Información
SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp
Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales
Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere
Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales
Peña Nieto defiende “la verdad histórica” de Ayotzinapa; "lo hecho, hecho está, para mí fue una tragedia", dice
Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes
Varios países de la Unión Europea estiman que la implementación de un "muro antidrones" en el continente frente a la amenaza rusa es un asunto "prioritario", afirmó en Helsinki el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.
Este sistema deberá estar dotado de capacidades "de detección, rastreo e interceptación", señaló Kubilius desde la capital finlandesa, tras una reunión por videoconferencia con los ministros de 10 países de la UE, entre ellos los países bálticos, Polonia, Finlandia y Dinamarca.
Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia han estado trabajando en un proyecto de "muro de drones", pero en marzo, la rama ejecutiva de la Unión Europea rechazó una solicitud conjunta de Estonia y Lituania para obtener fondos para establecer uno.
Desde entonces, las fronteras de Europa han sido cada vez más puestas a prueba por drones no autorizados. Rusia ha sido culpada por algunos de los incidentes, pero niega que se haya hecho algo a propósito o que haya jugado un papel en ellos. *Con información de AP.
Papa León XIV realiza su primer gran nombramiento en el Vaticano y elige a quien cubrirá su antiguo cargo
