Varios países de la Unión Europea estiman que la implementación de un "muro antidrones" en el continente frente a la amenaza rusa es un asunto "prioritario", afirmó en Helsinki el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius.

Este sistema deberá estar dotado de capacidades "de detección, rastreo e interceptación", señaló Kubilius desde la capital finlandesa, tras una reunión por videoconferencia con los ministros de 10 países de la UE, entre ellos los países bálticos, Polonia, Finlandia y Dinamarca.

Lee también Aeropuerto en Dinamarca vuelve a cerrar por alerta de drones sobre el espacio danés

Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia han estado trabajando en un proyecto de "muro de drones", pero en marzo, la rama ejecutiva de la Unión Europea rechazó una solicitud conjunta de Estonia y Lituania para obtener fondos para establecer uno.

Desde entonces, las fronteras de Europa han sido cada vez más puestas a prueba por drones no autorizados. Rusia ha sido culpada por algunos de los incidentes, pero niega que se haya hecho algo a propósito o que haya jugado un papel en ellos. *Con información de AP.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg