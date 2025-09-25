Más Información

Washington.- El Gobierno del presidente estadounidense publicó una notificación oficial sobre la implementación del acuerdo comercial con la alcanzado en julio, documento que confirma que los aranceles del 15% para las importaciones de automóviles y autopartes se aplican de manera retroactiva el 1 de agosto.

El Departamento de Comercio publicó hoy en el Registro Federal la formalización, que indica que en lo que respecta "a las modificaciones de los aranceles" aplicados "a automóviles y sus componentes" entrarán en vigor "a partir del 1 de agosto".

Aunque la retroactividad de los aranceles se acordó ya en agosto, los grandes fabricantes de automóviles europeos han estado pendientes de la publicación del aviso formal.

El aviso publicado hoy también especifica todos los productos de la UE que han quedado exentos de aranceles, desde aeronaves y componentes al corcho o los medicamentos genéricos y sus ingredientes y precursores.

La Comisión Europea celebró este jueves la notificación, que aseguró que demuestra que el gobierno Trump ha "tomado las medidas necesarias para cumplir los compromisos del acuerdo marco".

