Starbucks está despidiendo a alrededor de 900 empleados no minoristas y cerrando algunas tiendas en Estados Unidos y Canadá mientras enfoca más de sus recursos en una recuperación.

El gigante del café de Seattle notificará a los empleados cuyos puestos están siendo eliminados a principios del viernes y anunció que cerrará un número indeterminado de tiendas en América del Norte en los próximos días.

Una revisión de las ubicaciones de Starbucks reveló que muchas no están cumpliendo con los objetivos de rendimiento financiero o no están creando el ambiente que los clientes esperan, según una carta enviada por el CEO de Starbucks, Brian Niccol, el jueves.

Lee también ¿Cuánto cuesta la línea de productos de Barbie en Starbucks? Este es el precio total de la colección

"Cada año, abrimos y cerramos cafeterías por una variedad de razones, desde el rendimiento financiero hasta el vencimiento de los contratos de arrendamiento", escribió Niccol.

"Esta es una acción más significativa que entendemos impactará a socios y clientes. Nuestras cafeterías son centros de la comunidad, y cerrar cualquier ubicación es difícil", añadió.

Starbucks dijo que ofrecerá paquetes de indemnización y apoyo para los empleados afectados. Foto: archivo

Starbucks tiene 18 mil 300 tiendas en América del Norte

Starbucks dijo el jueves que espera terminar su año fiscal con 18 mil 300 tiendas en América del Norte, 124 menos que el año pasado.

Es raro que Starbucks reduzca su número de tiendas durante un año fiscal.

Niccol es un especialista en recuperación que fue traído a Starbucks hace un año este mes para revitalizar la marca. Bajo el liderazgo de Niccol, la cadena Chipotle, donde Niccol fue CEO durante aproximadamente seis años, esencialmente duplicó sus ingresos y sus ganancias, y el precio de las acciones se disparó.

Lee también PIB de EU crece 3.8% durante segundo trimestre de 2025, según revisión oficial

Starbucks dijo que ofrecerá paquetes de indemnización y apoyo para los empleados afectados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc