Starbucks pinta de rosa el otoño con increíbles vasos de Barbie: ¿cuándo y cómo adquirir la colección?

Dos de las marcas más icónicas se unieron para hacer una de las colaboraciones más esperadas por los amantes del café y de ser lo que quieran ser, y es que Barbie y Starbucks se unieron para crear la colección más chic y rosa del momento.

Desde 1959, Barbie ha marcado y establecido tendencias junto a generaciones de fans, por lo que ahora se unió a una de las cadenas de cafeterías más reconocidas internacionalmente.

Barbie estrena termos, vasos y menú con Starbucks

A través de sus ya conocidos termos y vasos para bebidas frías y calientes, Starbucks da la bienvenida a la temporada otoñal rindiendo homenaje al universo rosa de Barbie, combinando color, sabor y estilo.

Colección Barbie + Starbucks. Foto: Especial.

Lee también Equinoccio de otoño 2025: ¿a qué hora es el cambio de estación hoy, 22 de septiembre?

A través de sus tiendas en México, Starbucks y Barbie presentan un menú de edición limitada donde, además de vasos reutilizables para transportar las bebidas, también ofrecerá a sus clientes mangas y stoppers que combinan toques únicos de íconos culturales y queridos de ambas marcas.

Manga Barbie, para sostener tu vaso con bebidas calientes. Foto: Especial.

Pero eso no es todo, porque el menú de Starbucks se pintó de rosa para incluir nuevas propuestas como el Barbie Frappuccino, un pastel Barbie y el menú de cuatro bebidas que hacen alusión a la muñeca más icónica de todos los tiempos.

Las bebidas y pastel Barbie están disponibles en todas las tiendas Starbucks México. Foto: Especial.

¿Cuándo y dónde comprar la colección de Barbie + Starbucks?

A partir de este lunes 22 de septiembre, las tiendas Starbucks ofrecerán la colección en colaboración con Barbie, que durará hasta agotar existencias.

Cabe destacar que esta línea estará disponible primero para los Gold Members de Starbucks Rewards, por lo que podrán hacer uso de su cupón para adquirir los vasos reutilizables, termos, stoppers y mangas.

Barbie Frapuccino es una mezcla de frambuesa y pitahaya, coronada con crema batida, disponible en el menú de edición limitada. Foto: Cortesía Starbucks

Lee también Mattel revela Barbie de Día de Muertos 2025: Cuánto cuesta y dónde comprarla

Colección Barbie + Starbucks, para quienes buscan expresarse

La colección de Barbie + Satrbucks "va dirigida a todas aquellas personas que quieren expresarse; Barbie es lo que hace en cada una de las muñecas, entre las 250 profesiones, es soñar a ser lo que tú quieras ser", comentó Elisa Martínez, directora de Digital Marketing, Medios y Comunicaciones de Mattel Latinoamérica.

Por su parte, Saraí Jiménez, directora de Reputación y ESG en Starbucks México argumentó que esta colaboración es multigeneracional porque "busca esta parte de inspiración y es para las personas que a través de una bebida, de un accesorio o de un termo que quieren expresarse y decir 'esta es mi forma de ser', es para quienes les gusta la expresión y la autenticidad".

Además, agregó que "hay para todos los gustos, está muy bien representado" el estilo Barbie en esta colaboración.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr