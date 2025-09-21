Más Información

Muere Débora Estrella: ¿cómo era la avioneta en la que viaja antes del accidente?

Muere Débora Estrella: ¿cómo era la avioneta en la que viaja antes del accidente?

¿Quién era Débora Estrella, la conductora que murió en accidente de avioneta en NL?

¿Quién era Débora Estrella, la conductora que murió en accidente de avioneta en NL?

Eclipse Solar: sigue aquí la transmisión en vivo del fenómeno astronómico hoy, 21 de septiembre

Eclipse Solar: sigue aquí la transmisión en vivo del fenómeno astronómico hoy, 21 de septiembre

"¿Adivinen que...?": Esta fue la última publicación de la conductora Débora Estrella antes del accidente de avioneta donde murió

"¿Adivinen que...?": Esta fue la última publicación de la conductora Débora Estrella antes del accidente de avioneta donde murió

¿Dolor de cabeza o cansancio visual? Descubre cuándo acudir al especialista

¿Dolor de cabeza o cansancio visual? Descubre cuándo acudir al especialista

Este 21 de septiembre, el cielo regala un espectáculo único con que marca el cierre del calendario astronómico de este 2025.

Aunque no será visible en todo el mundo, millones de personas tendrán la posibilidad de presenciarlo gracias a las transmisiones en vivo que distintos portales científicos y medios de comunicación han preparado.

El fenómeno ha despertado gran expectación entre los aficionados a la astronomía y el público en general, pues se trata de la última oportunidad del año para ver cómo la Luna oculta parcialmente al Sol.

Las plataformas digitales se inundaron de fotografías y videos compartidos por usuarios de todo el mundo. Foto: Captura de pantalla en x
Las plataformas digitales se inundaron de fotografías y videos compartidos por usuarios de todo el mundo. Foto: Captura de pantalla en x

Lee también:

¿Dónde ver el eclipse solar de septiembre 2025 en vivo?

El evento puede seguirse en tiempo real a través de plataformas en línea. Una de las opciones más recomendadas es el sitio especializado , que transmitirá el fenómeno astronómico a partir de las 12:00 horas (hora de México).

El eclipse tendrá las siguientes fases:

  • Inicio del eclipse: 13:29 (hora del Este, equivalente a 11:29 en Ciudad de México).
  • Máximo del eclipse: 15:41 (hora del Este, 13:41 en México).
  • Fin del eclipse: 17:53 (hora del Este, 15:53 en México).

De esta forma, la transmisión permitirá observar cómo la Luna va cubriendo progresivamente al Sol hasta alcanzar su punto máximo y luego descubrirlo nuevamente.

Lee también:

¿Por qué este eclipse es importante?

El eclipse solar de septiembre se presenta como un acontecimiento especial no solo para quienes pueden observarlo directamente desde algunas regiones, sino también para quienes seguirán su desarrollo en tiempo real por internet. Este tipo de fenómenos han cobrado relevancia en la era digital, donde las transmisiones en línea permiten a millones de personas en diferentes rincones del planeta conectarse al mismo instante cósmico.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses