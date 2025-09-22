¿Cuánto cuesta la línea de productos de Barbie en Starbucks? Este es el precio total de la colección

Starbucks y Barbie se unieron para dar a sus fans la colección más chic del momento, en la que además de disfrutar un menú diferente, también podrán coleccionar los icónicos termos, vasos y stoppers de esta línea.

Y es que el estilo, autenticidad e iconicidad de Barbie están proyectados en esta nueva colaboración que une a ambas marcas, ofreciendo elementos distintivos en cada producto.

Colección Barbie + Starbucks. Foto: cortesía

¿Cuánto cuestan los termos de Barbie + Starbucks?

En esta colaboración, Starbucks puso a la venta en todas sus tiendas en México los siguiente productos. Te decimos el precio de cada uno:

Termo acero 710 ml. $789

Termo acero 710 ml. $749

Termo acero 710 ml. $699

Termo acero 473 ml. $749

Taza cerámica $379

Vaso bebida caliente $147

Vaso bebida fría $89

Manga silicona $199

Stopper $119

Strawtopper $159

De esta manera, el precio total de la colección Barbie + Starbucks es de 4 mil 78 pesos.

Cabe destacar que, hasta el día de hoy, la venta de estos productos es solo para Gold Members de Starbucks Reward, por lo que mañana comenzará la venta general.

