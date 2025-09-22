Más Información

Adiós al sarro: la solución definitiva para limpiar tus grifos y el baño que pocos conocen

Adiós al sarro: la solución definitiva para limpiar tus grifos y el baño que pocos conocen

¿Cuánto cuesta la línea de productos de Barbie en Starbucks? Este es el precio total de la colección

¿Cuánto cuesta la línea de productos de Barbie en Starbucks? Este es el precio total de la colección

Muere B-King y DJ Regio Clown: estás fueron sus últimas publicaciones en Instagram tras desaparecer en CDMX

Muere B-King y DJ Regio Clown: estás fueron sus últimas publicaciones en Instagram tras desaparecer en CDMX

¿Qué alimentos son dañinos para tu gato? Conoce la lista aquí

¿Qué alimentos son dañinos para tu gato? Conoce la lista aquí

Daft Punk se une al mundo de Fortnite: conoce cuándo se presentará el dúo

Daft Punk se une al mundo de Fortnite: conoce cuándo se presentará el dúo

se unieron para dar a sus fans la colección más chic del momento, en la que además de disfrutar un menú diferente, también podrán coleccionar los icónicos termos, vasos y stoppers de esta línea.

Y es que el estilo, autenticidad e iconicidad de están proyectados en esta nueva colaboración que une a ambas marcas, ofreciendo elementos distintivos en cada producto.

Lee también:

Colección Barbie + Starbucks. Foto: cortesía
Colección Barbie + Starbucks. Foto: cortesía

¿Cuánto cuestan los termos de Barbie + Starbucks?

En esta colaboración, Starbucks puso a la venta en todas sus tiendas en México los siguiente productos. Te decimos el precio de cada uno:

  • Termo acero 710 ml. $789
  • Termo acero 710 ml. $749
  • Termo acero 710 ml. $699
  • Termo acero 473 ml. $749
  • Taza cerámica $379
  • Vaso bebida caliente $147
  • Vaso bebida fría $89
  • Manga silicona $199
  • Stopper $119
  • Strawtopper $159

De esta manera, el precio total de la colección Barbie + Starbucks es de 4 mil 78 pesos.

Cabe destacar que, hasta el día de hoy, la venta de estos productos es solo para Gold Members de Starbucks Reward, por lo que mañana comenzará la venta general.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses